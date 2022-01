Manekenka Chanel Iman se ločuje po štirih letih zakona

Chanel Iman in Sterling Shepard se ločujeta po štirih letih, ki sta jih preživela v zakonu. Športnik, ki igra za ekipo The New York Giants, je prošnjo za ločitev vložil že 7. junija 2021. Razlog, ki ga je navedel, so nepremostljive razlike, ki so trajale najmanj šest mesecev pred dokončno odločitvijo, v dokumentih pa je zapisano tudi, da razumnih možnosti za spravo ni.