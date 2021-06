Manekenka Chiara Ferragni prejela prvi odmerek cepiva proti covidu

Italijanska manekenka in vplivnica Chiara Ferragni se je pridružila mnogim zvezdnikom, ki so se cepili proti covidu-19 in to delili tudi z javnostjo. Zvezdnica, ki je pred dvema mesecema postala drugič mamica, je s svojimi sledilci delila fotografijo s cepljenja, k temu pa pozvala tudi vse, ki se še niso odločili za ta korak.

34-letna modna ikona Chiara Ferragni je prejela prvo dozo cepiva proti covidu-19. Italijanka je sicer znana po tem, da je velika zagovornica cepljenja in ukrepov pri preprečevanju širjenja novega koronavirusa. Ker je pred dvema mesecema postala drugič mamica, pa se je lahko cepila šele sedaj. "Tako čustven trenutek, ki se je zdel tako oddaljen, a je končno prišel: dobila sem prvo dozo cepiva proti covidu-19. Po več kot letu dni v samoizolaciji in strahu sem tako srečna, da smo korak bližje normalnemu življenju. Dajmo se vsi cepiti," je zapisala Ferragnijeva in zapisu dodala še ikonico rdečega srca. Lansko leto sta se manekenka in njen mož, glasbenikFedez, aktivno vključila v zbiranje sredstev za boj proti širjenju novega koronavirusa v Italiji, kjer so bile epidemiološke razmere še posebej zaostrene. Ustanovila sta internetno kampanjo zbiranja sredstev za nabavo medicinske opreme in postavitev mobilnih bolnišnic, saj so bile italijanske bolnišnice preobremenjene z bolniki s covidom. PREBERI ŠE Slavna blogerka Chiara Ferragni rodila hčerko V kampanji sta bila zelo uspešna, za svoj prispevek pa sta bila tudi nagrajena s strani mesta Milano, kjer živita. Par je marca dobil drugega otroka, deklico Vittorio, imata pa še tri leta starega fantka Lea. Chiara je sicer zaradi svojega poklica veliko potovala, epidemija pa ji je to za več kot leto preprečila.