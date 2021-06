Manekenka Gigi Hadid s hčerko Khai uživala na soncu

Manekenka Gigi Hadid je s svojimi oboževalci delila tri nove fotografije, na katerih s hčerko Khai uživata v poletnih aktivnostih. Supermodel in Zayn Malik sta se deklice razveselila septembra.

"Vdihni poletje," je ob fotografijah zapisala zvezdnica in pripisu dodala ikonico sonca. 26-letnica in njena punčka na fotografijah uživata v poletju, delila pa je tudi posnetek deklice, ki prikazuje, kako Khai sedi na kopalni brisači, s hrbtom pa je obrnjena h kameri.

Hadid in 28-letni Malik sta septembra z javnostjo delila, da sta se razveselila svojega prvega otroka, Gigi pa je pred kratkim delila tudi podrobnosti poroda. Deklica se je rodila doma, novopečena mamica pa je razkrila, da se je Malik odlično odrezal in je bil prav on tisti, ki je ob rojstvu ujel dojenčico.