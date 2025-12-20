Manekenka Gisele Bündchen skrivaj pred oltar s trenerjem jiu-jitsa

Gisele Bündchen se je po treh letih od ločitve z igralcem ameriškega nogometa Tomom Bradyjem ponovno poročila. 45-letna manekenka je pred oltar stopila s trenerjem jiu-jitsa Joaquimom Valentejem, kot je za Page Six povedal njegov prijatelj, pa sta si zvestobo obljubila v krogu najbližjih pred mesecem dni. Par novice uradno še ni potrdil.

Gisele Bündchen in Joaquim Valente sta poročena. FOTO: Profimedia

"Srečen je, da sta se končno poročila, potem ko sta dobila otroka," je povedal vir, blizu Valenteju. Par se je februarja razveselil prvega skupnega otroka, ime in spol pa ostajata skrivnost. Manekenka, ki zasebno življenje skrbno skriva pred očmi javnosti, se je oktobra 2022 ločila od igralca ameriškega nogometa Toma Bradyja, s katerim je bila poročena 13 let. Nekdanja zakonca imata skupaj 15-letnega sina Benjamina in 12-letno Vivian.