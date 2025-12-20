Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Manekenka Gisele Bündchen skrivaj pred oltar s trenerjem jiu-jitsa

Los Angeles, 20. 12. 2025 12.13 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Gisele Bündchen in Joaquim Valente

Gisele Bündchen je znova poročena. Slavna manekenka je na intimni slovesnosti na svojem domu, na katero je bil povabljen manjši krog prijateljev in družinskih članov, skrivaj obljubila zvestobo trenerju jiu-jitsa Joaquimu Valenteju. Par se je februarja razveselil prvega skupnega otroka.

Gisele Bündchen se je po treh letih od ločitve z igralcem ameriškega nogometa Tomom Bradyjem ponovno poročila. 45-letna manekenka je pred oltar stopila s trenerjem jiu-jitsa Joaquimom Valentejem, kot je za Page Six povedal njegov prijatelj, pa sta si zvestobo obljubila v krogu najbližjih pred mesecem dni. Par novice uradno še ni potrdil.

Gisele Bündchen in Joaquim Valente sta poročena.
Gisele Bündchen in Joaquim Valente sta poročena.
FOTO: Profimedia

"Srečen je, da sta se končno poročila, potem ko sta dobila otroka," je povedal vir, blizu Valenteju. Par se je februarja razveselil prvega skupnega otroka, ime in spol pa ostajata skrivnost. Manekenka, ki zasebno življenje skrbno skriva pred očmi javnosti, se je oktobra 2022 ločila od igralca ameriškega nogometa Toma Bradyja, s katerim je bila poročena 13 let. Nekdanja zakonca imata skupaj 15-letnega sina Benjamina in 12-letno Vivian.

Preberi še Manekenka prvič po rojstvu tretjega otroka v javnosti

Bündchen je z Valentejem začela trenirati leta 2021, v intervjuju za New York Times pa je zanikala, da je z njim prevarala nekdanjega moža. "To je laž," je takrat dejala. Kot piše Page Six, sta manekenka in trener par postala junija 2023. Oktobra naslednje leto se je v javnosti prvič pojavila z nosečniškim trebuščkom, da se bo njena družina povečala, pa ni nikoli javno komentirala.

Gisele Bündchen manekenka poroka trener otrok

Pete Davidson je prvič postal oče

SORODNI ČLANKI

Ivanka Trump in Gisele Bündchen v ujemajočih bikinkah skupaj na jahti

Gisele Bündchen nekaj mesecev po porodu pozirala v spodnjem perilu

Gisele Bündchen delila prve fotografije novorojenčka

Ivanka Trump trenirala jiu-jitsu s fantom Gisele Bündchen

Manekenka Gisele Bündchen tretjič mama

Gisele Bündchen prvič pokazala nosečniški trebušček

Zakaj se Gisele Bündchen ne bo poročila z Joaquimom, s katerim pričakuje otroka?

44-letna manekenka Gisele Bündchen z novim izbrancem pričakuje otroka

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ostali smo sami: Goran Šarac o Simoni Weiss
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
zadovoljna
Portal
Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenje
Dnevni horoskop: Raki bodo hvaležni, ovni se bodo razbremenili
Dnevni horoskop: Raki bodo hvaležni, ovni se bodo razbremenili
3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega leta
3 znamenja, na katera bo vplival zadnji mlaj letošnjega leta
Kultni sandali se vračajo na modno sceno
Kultni sandali se vračajo na modno sceno
vizita
Portal
Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
Najpogostejši simptomi hormonskega neravnovesja, ki jih ženske pogosto spregledajo
cekin
Portal
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
moskisvet
Portal
Nika Prevc piše zgodovino
Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?
Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!
dominvrt
Portal
Od simpatičnega risanega junaka do resnih vprašanj
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Zakaj božična zvezda hitro izgubi barvo
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
Eko božič: preprosti koraki za ekološki božič
okusno
Portal
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste
Zvezda božičnega menija
Zvezda božičnega menija
voyo
Portal
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420