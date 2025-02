Manekenka Gisele Bündchen tretjič mama.

O novorojenčku ni znanega veliko. Spol in ime zaenkrat ostajata skrivnost, TMZ pa poroča, da se je otrok rodil zdrav. Prav tako novice zaenkrat še ni potrdila manekenka, ki je v zakonu z Bradyjem povila dva otroka, danes 15-letnega Benjamina in 12-letne Vivian.

Spomnimo, 44-letna brazilska manekenka je s 35-letnim jiu-jitsu inštruktorjem začela hoditi junija 2023 po ločitvi od Toma Bradyja. Da sta par, se je sicer šušljalo že novembra 2022, ko so ju fotografi ujeli med počitnikovanjem na Kostariki. To je bilo le mesec po tem, ko je svet presenetila novica, da nekoč opevani hollywoodski par Gisele in Tom končujeta svoj 13-letni zakon.