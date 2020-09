Manekenka Gisele o tesnobnih občutkih med izolacijo: Vse enkrat mine

Veliko ljudi se je v zadnjem času začelo spopadati z neprijetnimi občutki kot posledica pandemije koronavirusne bolezni. 40-letna Gisele Bündchen je ena tistih, ki je to na svoji koži še posebej močno občutila. Na Instagramu je delila fotografijo s svojim hišnim ljubljenčkom, ob tem pa je zapisala daljši odstavek o svojem počutju. "Iz lastnih izkušenj vem, da ni nič dolgotrajno," je povedala brazilska manekenka. "Včasih nežen opomnik, da bodo slabi občutki sčasoma izginili, deluje kot svetilnik upanja."

Svoje sledilce je zvezdnica spodbudila, da tudi sami poiščejo podporo, ali družine, prijateljev ali strokovnjakov. Ker je sama navdušenka nad meditacijo, je pozornost namenila tudi temu. "Tudi dihanje in meditacija imata velik pomen pri anksioznosti."

Gisele je izrazila razumevanje, da te lahko tesnoba popolnoma prevzame. "Včasih potrebujemo spodbuden potisk, ki nam bo pomagal premagati začarani krog skrbi. Panični napadi so bili težki, zato sem poiskala pomoč," je priznala 40-letnica, ki je bila nekoč Viktorijin angelček.

"Najpomembnejše je, da se odmaknemo od vztrajnosti in poiščemo alternative. Življenje je naše največje darilo in vsak dan moramo izkoristiti,"je še dodala supermanekenka.

Njeni panični napadi so se sicer začeli leta 2013. Za revijo People je takrat povedala, da ljudje ne vedo, kaj se v resnici dogaja. "Zdel se mi je pravi čas, da delim nekatere zasebne stvari, ki me delajo ranljivo. Zavedati sem se začela, da sem to, kar sem, zaradi lastnih življenjskih izkušenj."