Manekenka Kanyeja Westa obtožila spolnega napada

Reper Ye , bolj znan kot Kanye West, je obtožen spolnega napada v civilni tožbi, ki trdi, da je na snemanju glasbenega videa davil manekenko. V tožbi je navedeno, da naj bi glasbenik tožnici leta 2010 v hotelu Chelsea v New Yorku prisilno potisnil prste v usta, s tem ponazarjal oralno seksualno dejanje in jo davil, poroča NBC News . Manekenka je tožbo vložila v petek na ameriškem okrožnem sodišču za južno okrožje New Yorka.

Newyorška policija je sporočila, da primere spolnega napada in posilstva jemlje skrajno resno in poziva vsakogar, ki je bil žrtev, naj vloži prijavo na policijo, da bodo lahko izvedli celovito preiskavo ter ponudili podporo in pomoč žrtvam.

Kanye naj bi sodeloval kot igralec v ozadju videospota drugega glasbenika. V tožbi je navedeno, da naj bi pevec prišel na snemanje nekaj ur kasneje kakor ostali in v trenutku prevzel nadzor. Igralke in manekenke, vključno s tožnico, naj bi se morale nemudoma postaviti v vrsto. Zvezdnik naj bi ocenjeval njihov videz, nato pa naj bi izbral dve dekleti in jima ukazal, naj mu sledita. V tožbi je zapisano, da je bilo tožnici, ki je nosila pomanjkljivo spodnje perilo, nerodno, vendar je še vseeno odšla z njim v njegov apartma do kavča, pred katerim je stala kamera.

V sobi naj bi nato Ye produkcijski ekipi ukazal, naj predvajajo glasbo, za katero ni poznal besedila, zato je ob tem spuščal nenavadne zvoke. "Toženec West je nato potegnil dva stola blizu kamere, ju postavil enega proti drugemu in tožnici naročil, naj sede na stol pred kamero," je po poročanju Sky News zapisano v tožbi. Nato naj bi jo pričel daviti z obema rokama in posnemal prisilni oralni seks. Pri tem naj bi reper kričal: "To je umetnost. To je prekleta umetnost. Sem kot Picasso."

V tožbi je imenovana tudi glasbena založba Universal Music Group, ki naj ne bi želela raziskati incidenta, ko je do njega prišlo. Manekenka sedaj od 47-letnika zahteva finančno odškodnino ter da je za dejanje tudi kaznovan.

Jesse S. Weinstein, odvetnik, ki zastopa manekenko, je dejal, da je njegova stranka pokazala ogromno poguma, ko se je odločila, da spregovori proti izjemno uspešnemu moškemu v industriji in podjetjem zabavne industrije.