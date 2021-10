Manekenka Karlie Kloss obletnico poroke obeležila z romantičnim zapisom

Svetovno znana manekenka Karlie Kloss, ki je bila med letoma 2013 in 2015 tudi Viktorijin angelček, se je oglasila na Instagramu. S svojimi sledilci in oboževalci, ki jih ima že skoraj 10 milijonov, je delila tri fotografije svojega poročnega dne. Svojemu dragemu pa je namenila romantično sporočilo.

"Skoraj 10 let skupaj, tri leta kot mož in žena, ter pol leta kot starša. Vsak dan se bolj zaljubim vate. Vse najboljše za obletnico," mu je čestitala za njun prazničen dan. V romantično objavo je združila dve črno-beli fotografiji, na katerih pozira v objemu svojega ženina – na eni se celo poljubljata. Objavila pa je še eno barvno fotografijo, na kateri je v ospredju ona. Presrečna nevesta na njej pozira z nasmehom do ušes in gleda svojega moža, pred seboj pa v roki stiska skromni poročni šopek.