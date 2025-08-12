Manekenka Karlie Kloss pozirala z nosečniškim trebuščkom

Karlie Kloss je marca oznanila, da se bo njena družina povečala. Manekenka z možem Joshuo Kushnerjem pričakuje tretjega otroka. Svoje sledilce je tokrat presenetila z novimi nosečniškimi fotografijami.
Zakonca sta se začela dobivati leta 2012, poročila pa sta se oktobra 2018 v New Yorku. Tri leta kasneje sta se razveselila Levija, leta 2023 pa še Elijaha.
Družini zvezdnice se bo tokrat pridružila punčka. "Odštevanje do deklice z mojimi najljubšimi fantki," je pred meseci 33-letnica pripisala fotografiji s sinovoma.
