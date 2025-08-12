Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Manekenka Karlie Kloss pozirala z nosečniškim trebuščkom

New York, 12. 08. 2025 16.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
2

Manekenka Karlie Kloss je svojim sledilcem postregla z novimi nosečniškimi utrinki. Mama dveh sinov se bo v kratkem razveselila rojstva deklice. 33-letnica je v preteklosti že večkrat povedala, da so, ji otroci spremenili in izpopolnili življenje.

Karlie Kloss je marca oznanila, da se bo njena družina povečala. Manekenka z možem Joshuo Kushnerjem pričakuje tretjega otroka. Svoje sledilce je tokrat presenetila z novimi nosečniškimi fotografijami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zakonca sta se začela dobivati leta 2012, poročila pa sta se oktobra 2018 v New Yorku. Tri leta kasneje sta se razveselila Levija, leta 2023 pa še Elijaha.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družini zvezdnice se bo tokrat pridružila punčka. "Odštevanje do deklice z mojimi najljubšimi fantki," je pred meseci 33-letnica pripisala fotografiji s sinovoma.

Karlie Kloss Manekenka Družina Nosečnost Otroci
Naslednji članek

Cenilci ocenili vrednost prstana, s katerim je Cristiano zaprosil Georgino

SORODNI ČLANKI

Manekenka Karlie Kloss pričakuje tretjega otroka: Družina mi pomeni vse

Karlie Kloss razkrila ime in spol novorojenčka

Manekenka Karlie Kloss znova postala mamica

Serena Williams in Karlie Kloss na Met Gali pokazali nosečniška trebuščka

Manekenka Karlie Kloss obletnico poroke obeležila z romantičnim zapisom

Karlie Kloss sporočila ime prvorojenca: Levi Joseph

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Z O V
12. 08. 2025 17.14
-1
...napumpana, za eno noč...
ODGOVORI
0 1
ptuj.si
12. 08. 2025 17.10
-1
Upam, da ve kdo je oče.
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089