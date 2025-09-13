Manekenka Karlie Kloss pred prihodom dojenčka: V tretje gre rado

Svetli način
New York, 13. 09. 2025 14.28 | Posodobljeno pred 1 uro

Manekenka Karlie Kloss se bo z možem Joshuo Kushnerjem kmalu razveselila dojenčka, še preden se bo družina povečala, pa je s svojimi sledilci na družbenem omrežju delila nekaj novih fotografij, na katerih je pokazala trebušček. 33-letnica, ki pričakuje hčerko, že ima dva sinova.

Karlie Kloss se veseli rojstva tretjega otroka. Manekenka, ki je marca sporočila, da je znova v veselem pričakovanju, je na družbenem omrežju delila šest novih fotografij, na nekaterih pa sta tudi njena starejša sinova. 33-letnica je pred meseci razkrila, da bosta z možem Joshuo Kushnerjem tokrat dobila hčerko.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"V tretje gre rado," je ob fotografijah, na katerih je pozirala z nosečniškim trebuščkom, pripisala manekenka, ki se veseli, da se bo fantkoma pridružila še deklica. Med komentarji sledilcev so ji s srčki naklonjenost pokazali številni znani prijatelji, med katerimi so bili slikar Alex Israel, igralka Michelle Monaghan, oblikovalka nakita Jennifer Meyer in manekenka Ashley Graham.

Karlie in Joshua sta se začela sestajati leta 2012, poročila pa sta se oktobra 2018 v New Yorku. Tri leta kasneje sta se razveselila Levija, leta 2023 pa še Elijaha.

karlie kloss manekenka dojenček hčerka fotografije družina
