Manekenka Karlie Kloss pričakuje tretjega otroka: Družina mi pomeni vse

Manekenka Karlie Kloss z možem Joshuo Kushnerjem pričakuje tretjega otroka. Veselo novico je zvezdnica delila na družbenem omrežju Instagram , kjer je v galeriji objavila fotografije svojih dveh otrok in sebe z nosečniškim trebuščkom. Nosečnica je ob tem za Vogue povedala, da sta se z možem novice zelo razveselila in da sta neverjetno hvaležna za ta blagoslov. "Družina mi pomeni vse," je dodala.

Kloss in Kushner sta se začela dobivati leta 2012, poročila pa sta se oktobra 2018 v New Yorku. Leta 2021 in 2023 sta dobila svoja prva dva sinova – Levija in Elijaha.

Kot je razkrila v enem od preteklih intervjujev, se je njeno življenje po rojstvu otrok spremenilo na najlepši možni način. "Uživam v tem življenjskem obdobju, ki me je v marsičem naredilo boljšo," je dejala tedaj.