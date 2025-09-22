Manekenka Karlie Kloss se je razveselila hčerke

Karlie Kloss se veseli tretjega otroka. Manekenka, ki je marca sporočila, da je znova v veselem pričakovanju, je pred dnevi rodila deklico. Novico je na družbenih omrežjih najprej potrdil njen mož Joshua Kushner, ki je objavil fotografijo dojenčice, zavite v črtasto odejico in z roza kapico na glavi. 40-letni podjetnik je v opisu razkril tudi ime deklice: "Rae Florence 18. 9. 2025."
Pozneje je fotografijo hčerke delila tudi manekenka, dodala pa je enak pripis. Karlie in Joshua sta že starša štiriletnega sina Levija in dveletnega Elijaha, da se bo družini pridružila še deklica, katere rojstva se vsi zelo veselijo, pa je potrdila tudi v nedavni objavi, v kateri je ob nosečniških fotografijah pripisala: "V tretje gre rado."
Karlie in Joshua sta se začela sestajati leta 2012, poročila pa sta se oktobra 2018 v New Yorku. Tri leta kasneje sta se razveselila Levija, leta 2023 pa še Elijaha.
