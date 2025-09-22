Manekenka Karlie Kloss se je razveselila hčerke

Manekenka Karlie Kloss in podjetnik Joshua Kushner sta se razveselila svojega tretjega otroka. Veselo novico je zvezdniški par potrdil na družbenih omrežjih in razkril, da se je deklica, ki sta jo poimenovala Rae Florence, rodila 18. septembra. Veselo novico, da se bo njuna družina znova povečala, je 33-letnica razkrila marca.

Karlie Kloss se veseli tretjega otroka. Manekenka, ki je marca sporočila, da je znova v veselem pričakovanju, je pred dnevi rodila deklico. Novico je na družbenih omrežjih najprej potrdil njen mož Joshua Kushner, ki je objavil fotografijo dojenčice, zavite v črtasto odejico in z roza kapico na glavi. 40-letni podjetnik je v opisu razkril tudi ime deklice: "Rae Florence 18. 9. 2025."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pozneje je fotografijo hčerke delila tudi manekenka, dodala pa je enak pripis. Karlie in Joshua sta že starša štiriletnega sina Levija in dveletnega Elijaha, da se bo družini pridružila še deklica, katere rojstva se vsi zelo veselijo, pa je potrdila tudi v nedavni objavi, v kateri je ob nosečniških fotografijah pripisala: "V tretje gre rado."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči