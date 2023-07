Manekenka Karlie Kloss znova postala mamica

Manekenka Karlie Kloss je še drugič postala mamica. Pred dnevi sta 30-letnica in njen mož Joshua Kushner pozdravila drugega skupnega otroka. 38-letni Kushner je veselo novico delil na Instagramu, pokazal pa je tudi prvo fotografijo novega družinskega člana, katerega imena in spola ni razkril. Ker ima dojenček modro kapico, je sklepati, da sta dobila sina.

Kloss in Kushner sta že starša sina Levija Josepha, ki sta ga dobila leta 2021. Tri leta pred tem se je par poročil na severu zvezne države New York. Aprila 2022 je manekenka v oddaji Today Show spregovorila o tem, kako so se njene prioritete spremenile, odkar je postala mati.

Med intervjujem za Entertainment Tonight je Kloss razkrila, zakaj je za razkritje vesele novice izbrala prav ta večer: "To je ena najpomembnejših noči v svetu mode in presenečena sem, da mi je vse skupaj tako dolgo uspelo skrivati." Za revijo Vogue pa je v šali povedala: "S seboj imam še enega. Ne povejte nikomur."

"Pravkar sem doživela trenutek, skozi katerega gre vsak starš in vsaka ženska, ki ima otroka. To je najgloblja izkušnja, o kateri se mi niti sanjalo ni, dokler nisem dobila otroka. Prioritete se spremenijo in vse drugo se spremeni. Zadnjih nekaj let je spremenilo tudi naju. Sedaj bolj pazljivo ravnam s časom in ne zamujam več," je povedala.

Poleg tega, da uživa v materinstvu, ji ugaja tudi zakonsko življenje. Med nastopom v podkastu InCharge leta 2020 je Klossova spregovorila o svojem možu. "Spoznala sem, se poročila in sem noro zaljubljena v svojo sorodno dušo. On je zares moj partner v življenju. Je tudi moj najboljši prijatelj in moja druga polovica. Nisem vedela, da lahko koga ljubim na tak način, občutek imam, da sva nekako skupaj odraščala. Spoznala sem ga, ko sem imela 19 let, od takrat pa sem bolj dozorela in še vedno in vedno rastem."