Manekenka Kate Moss dopolnila 50 let

Ikona sloga, ena najplodnejših zvezdnic z naslovnic revije Vogue, Kate Moss, je ena izmed najbolj vseprisotnih supermodelov na svetu, odkar so jo pri 14 letih odkrili na letališču JKF v New Yorku. Bila je odgovorna za ozke kavbojke, ki so prevladovale v omarah mladih žensk v devetdesetih, povzročila pa je tudi trend golih nog in festivalsko modo.

Kate Moss je 16. januarja praznovala svoj 50. rojstni dan, ob tej priložnosti pa so se mnogi tuji mediji spomnili njene bleščeče kariere in predvsem ikoničnosti, s katero je zaznamovala določeno obdobje modne zgodovine. S svojim resnim obrazom, ozkimi kavbojkami in ulično modo je krojila modne smernice in narekovala modo, ki so ji sledila dekleta po vsem svetu.

Kate Moss je praznovala v družbi fotografa Nikolaia von Bismarcka. FOTO: Profimedia icon-expand

Ob uspešni karieri pa je živela burno življenje, kjer ni manjkalo zabave in prepovedanih substanc, ki so ji pomagale ostati pokonci vso noč. Kate Moss naj bi sicer zlorabo teh opustila, njena edina razvada pa je ostala cigareta, ki se ji nikakor noče odpovedati.

Sveža abrahamka pa je nedavno v enem izmed intervjujev za britanske medije priznala, da o staranju preprosto ne razmišlja in da je vse na njej naravno. Za ohranjaje mladostnega videza nekdanja manekenka uporablja svojevrstne metode, kot so 'kopanje' v mesečini, meditacija in vrtnarjenje.

Mamine zabave se je udeležila tudi Lila Moss. FOTO: Profimedia icon-expand

Kot se za zvezdnico njenega kova spodobi, je tudi pol stoletja življenja zaznamovala v velikem slogu. Praznovala je v pariškem Ritzu, na zabavi pa so se ji pridružili igralci, modni oblikovalci, glasbeniki in drugi vplivneži. Med povabljenci ni manjkala niti njena 20-letna hči Lila Moss Hack, ki jo ima z nekdanjim partnerjem Jeffersonom Hackom, mladenka pa že stopa po maminih stopinjah v svet manekenstva. Na zabavo je prišla v spremstvu svojega fanta, 22-letnega študenta modnega marketinga Yonija Helbitza.