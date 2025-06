Manekenka Kate Upton drugič mamica, povila sina Bellamyja.

Družina 32-letne manekenke in igralke Kate Upton je bogatejša za novega člana družine. Zvezdnica se je s soprogom Justinom Verlanderjem razveselila prihoda sina, ki sta ga poimenovala Bellamy Brooks Verlander . Rojstvo novega družinskega člana je po ugibanjih javnosti za medije potrdil manekenkin predstavnik.

Manekenka in igralec bejzbola sta se spoznala leta 2014, dve leti kasneje sta se zaročila. Večno zvestobo sta si nato leta 2017 obljubila v italijanski Toskani, leto kasneje pa sta se razveselila hčerke Genevieve, ki ima danes šest let.

Ko so mediji manekenko tekom let spraševali, ali načrtuje še kakšnega otroka, je to vedno odločno zanikala, češ da se še vedno živo spominja bolečine poroda. "O, ne, ne," je leta 2020 odgovorila na vprašanje, ali bo Genevieve dobila mlajšega bratca ali sestrico.