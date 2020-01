Manekenka, ki je padla skozi okno, potrdila, da je šlo za nesrečo

Ksenia Puntus, ruska manekenka, ki je padla skozi okno tretjega nadstropja in utrpela več poškodb, je detektivom povedala, da pri njenem padcu ni bilo ničesar sumljivega. 21-letnica sprva zaradi težkih poškodb ni mogla pojasniti, kako je padla.

Dekle so po padcu našli ob pločniku v grmovju delavci, ki so čistili ulico: "Bilo je okoli 4. ure zjutraj, slišal sem jok, nato sem jo zagledal. Sedela je in jokala, njena noga je bila nenaravno zvita." Manekenka je utrpela poškodbe glave in prsnega koša, noge in medenice. V bolnišnici so jo takoj odpeljali na operacijo, kjer je dobila zunanjo opornico za fiksacijo medenice.

Medtem se dekle že počuti bolje, objavila je tudi fotografijo iz bolnišnice s fantom Andrejem Bakovom in prijateljico, detektivom pa pojasnila, da se je zgodila nesreča. Dejala je, da je padla med sedenjem ob odprtem oknu, ko je brskala po iPadu: "Celoten incident je nesmiselna nesreča, ki mi bo služila kot ogromna lekcija do konca življenja." Zanikala je tudi navedbe kolegice Alesye Kafelnikove, ki je medijem namignila, da padec ni bil splet nesrečnih okoliščin.