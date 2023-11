Manekenka, ki se je s Perryjem družila dan pred smrtjo: Bil je dobre volje

Martha Kauffman , ena izmed ustvarjalcev Prijateljev , je za oddajo Today dejala, da je z Matthewem Perryjem govorila dva tedna pred njegovo smrtjo. Dejala je, da je bil njun zadnji pogovor dober: "Bil je srečen, živahen. Ni se zdelo, da ga kar koli obremenjuje." Ko je izvedela, da je umrl, je bila v popolnem šoku. "Iskreno je bil moj prvi impulz, da mu pošljem sporočilo. In potem globoka žalost ... To je težko razumeti. Veste, eno minuto je tukaj in je srečen, potem pa puf. In delal je dobre stvari, resnično je delal dobre stvari na svetu."

Kauffmanova je v nadaljevanju povedala, da se ji je Perry, ko je njim nazadnje govorila, zdel dobro, kot že nekaj časa ne. "Bila sem tako navdušena, da sem to videla. Čustveno je bil na dobrem mestu. Videti je bil dobro. Nehal je kaditi," je povedala in opozorila, da je "bil trezen" in se je zdel drugačen kot takrat, kadar se je bojeval z odvisnostjo. "Skozi to se je naučil stvari in bolj kot karkoli drugega se je naučil, da želi pomagati drugim odvisnikom. In to mu je dalo namen."

'Sem ena zadnjih, ki je govorila z njim'

TMZ je pridobil slike igralca, ki je en dan pred nenadno smrtjo večerjal z rjavolasko v hotelu Bel-Air, po besedah očividcev pa je bil ves čas videti dobre volje. Ženska je bila pozneje identificirana kot 25-letna manekenka Athenna Crosby. V sredo je spregovorila na družbenem omrežju Instagram, kjer je zapisala: "Nisem hotel govoriti o tem, a rekla bom, da sem imel čast osebno poznati Matthewa," je zapisala ob črno-beli sliki Perryja. "Tako sem skrušena zaradi njegove smrti, a čutila sem, da je neokusno javno govoriti o tem, saj pozornost ne bi smela biti namenjena meni, temveč njemu in njegovi zapuščini. Bil je izjemno zasebna oseba in to sem vedno spoštoval v najinem prijateljstvu. Res je, bila sva prijatelja in bila sem ena zadnjih, ki je govoril z njim in ga videla, preden je umrl."