Manekenka Lucy Pinder razkrila, da je v zvezi s trenerjem Southamptona

Ob prejemu priznanja je Russell za BBC povedal: "Neverjetno sem hvaležen in to je prava čast. Še vedno živim v Brightonu in moji otroci hodijo v šolo tukaj, tako da sem vesel." O svoji karierni prihodnosti pa je dejal: "Veselim se potovanja v Amex, kjer bom to sezono igral proti Brightonu, čeprav me bodo morda zlorabljali, ker bom v gostujoči ekipi. Upam, da bo šlo bolje kot takrat, ko sem tam izgubil s 5:0!"

Nekdanji branilec se je sicer lansko leto ločil od žene Jasmine, s katero ima tri otroke, vendar naj bi se do sedaj z razhodom že sprijaznil. Viri pravijo, da športnik ni hodil z Lucy pred koncem prejšnjega razmerja. Eden od poznavalcev je dejal: "Tukaj ni bilo varanja. Russellov zakon se je končal in bil je žalosten. Vse se je vrtelo okoli njegovih otrok, skrbi za njih in prizadevanja, da so v redu." Vir je še dejal, da je Lucy kot strastna oboževalka redna gledalka tekem v Southamptonu in da sta se zaljubljenca prav tam tudi zbližala.