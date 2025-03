Manekenka Martina Big, ki se identificira kot temnopolta, na udaru kritik

Manekenka, ki se je rodila bele polti in trdi, da je temnopolta, že dlje časa dviguje ogromno prahu, sedaj pa je z razkritjem svojih načrtov za prihodnost sprožila dodatno ogorčenje javnosti. Martina Big iz Nemčije je odvisnica od sončenja, ki se je rodila s svetlimi lasmi in svetlo kožo, sedaj pa je na videz videti kot temnopolta ženska. Po poročanju The Sun je dejala, da se namerava preseliti v Afriko.

Nemka je sprožila val ogorčenja, ko je povedala, da se identificira kot "črnka", potem ko si je vbrizgala melanin, da bi potemnila kožo, in namestila solarij s 50 cevmi v svojem domu. Enako počne tudi njen mož Michael Groß, s katerim se želita preseliti v Afriko, saj pravi, da se čuti z omenjeno celino močno povezana. "Prejeli smo povabila oboževalcev iz številnih afriških držav, zato ni bilo lahko izbrati. Trenutno imamo v ožjem izboru Kenijo in Namibijo," je povedala za The Sun in dodala: "Že pred nekaj leti sva z možem nameravala emigrirati, potem pa je udarila pandemija."