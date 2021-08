Manekenka Miranda Kerr z družino uživala na luksuzni jahti

Manekenka Miranda Kerr in njen mož Evan Spiegel , soustanovitelj Snapchata , sta dopust preživela na skoraj 95 metrov dolgi jahti, ki je plula po Sredozemskem morju. Družbo so jim delali njuna dva sinova, triletni Hart in dveletni Myles, ter destletni Flynn , ki ga ima Miranda iz razmerja z igralcem Orlandom Bloomom .

Premožna družina na gromozanski jahti ni bila sama, ampak skupaj z nekaj prijatelji, med njimi sta bila tudi manekenka Joan Smalls in njen fant Henry Junior Chalhoub. Prosti čas so preživljali s plavanjem v morju, preizkusili pa so se tudi v nekaj vodnih športih. Na svojem potovanju so se med drugim ustavili na otoku Porquerolles, ki je del Azurne obale.

Jahta, na kateri sta se zvezdnika razvajala, je ekohibridna, na dizelsko-električni pogon. Njena gradnja naj bi trajala približno tri leta, v njej pa je na voljo devet sob za goste in trije bazeni. Vredna je 250 milijonov dolarjev oziroma približno 212 milijonov evrov.