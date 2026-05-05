Tuja scena

Manekenka nad hujšanje s pomočjo zdravil: Klofuta za vse ženske

Los Angeles, 05. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Ashley Graham oklevala, ko so jo povabili med Viktorijine angelčke.

Manekenka Ashley Graham je javno obsodila naraščajočo uporabo zdravil za namene hitrega hujšanja. Opozarja, da takšni trendi znova potiskajo v ospredje nerealne lepotne ideale in spodkopavajo dosežke na področju sprejemanja različnih teles vseh oblik in velikosti.

Manekenka Ashley Graham, ki trenutno krasi naslovnico nove številke revije Marie Claire, posvečene materinstvu, je poudarila, da se ji zdita porast priljubljenosti zdravil za hujšanje ter ponovna vrnitev izrazito vitkih modelov na modne brvi zelo razočarajoča. Zvezdniki se namreč zadnja leta množično poslužujejo zdravil, kot sta Ozempic in Mounjaro, ki sta sicer namenjena bolnikom s sladkorno boleznijo, njihov stranski učinek pa je tudi izguba telesne teže.

FOTO: Profimedia

"Kot da bi se nihalo nekoč močno nagnilo v smer sprejemanja telesa, pozitivnosti in svobode, da je vsak lahko to, kar je. Zdaj pa se znova vrača v povsem nasprotno smer, kar deluje kot klofuta za vse ženske, ki so končno dobile občutek, da so slišane," je mama treh otrok povedala za omenjeni medij.

Ob tem je poudarila, da takšna in drugačna zdravila ne bodo izbrisala obstoja žensk z večjimi konfekcijskimi številkami. "To zdravilo ne bo izničilo celotne skupine žensk," je zatrdila 38-letnica in ob tem izrazila, da je kljub temu ponosna na vse, ki širijo pozitivno naravnanost do sprejemanja različnih teles. "Danes je ogromno vplivnic in ustvarjalk ... povsod so, v vseh mogočih velikostih, z različnimi proporci in videzi, predvsem pa delujejo resnično in pristno. In prav to se mi zdi najlepši del vsega tega," je dodala.

Ponovna vrnitev izrazito vitkih postav na rdeče preproge, zlasti v letošnji sezoni podelitev nagrad, je v medijih in na družbenih omrežjih sprožila številne razprave. Več virov je marca za Page Six zatrdilo, da nekatere že sicer zelo vitke zvezdnice še vedno posegajo po različnih zdravilih ali injekcijah za hujšanje. Eden od stilistov zvezdniške smetane je povedal, da so tisti, ki skrbijo za videz zvezdnic, pogosto v nerodnem položaju, saj jih skrbi, da nekatere slavne osebnosti sploh ne opazijo, kako zelo suhe so postale.

Manekenka Ashley Graham ženska telo zdravila za hujšanje

