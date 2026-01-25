Naslovnica
Tuja scena

Manekenka naslovila govorice o zvezi z Benom Affleckom

Los Angeles, 25. 01. 2026 13.25 pred 32 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Ben Affleck in Brooks Nader

Ali se med zvezdnikoma Benom Affleckom in Brooks Nader kaj plete? 28-letna manekenka je nedavno naslovila govorice o zvezi s hollywoodskim igralcem in podala jasen odgovor. Ljubezensko življenje Brooks Nader polni medije že leto dni, med drugim so ji pripisali tudi istočasno razmerje s teniškima asoma Sinnerjem in Alcarazom.

Manekenka in televizijska osebnost Brooks Nader se je odzvala na govorice, da se je romantično zapletla z igralcem Benom Affleckom. Potem ko je tabloidni profil Deuxmoi na Instagramu zatrdil, da se med zvezdnikoma nekaj plete, je 28-letnica v komentarju pod objavo zapisala: "Nikoli v življenju ga nisem srečala."

Brooks Nader
Brooks Nader
FOTO: AP

Vse od nastopa v ameriški različici šova Zvezde plešejo, kjer se je zapletla s svojim soplesalcem Glebom Savchenkom, ljubezensko življenje manekenke polni strani ameriških medijev. Med drugim so jo v preteklosti istočasno povezovali s teniškima asoma Jannikom Sinnerjem in Carlosom Alcarazom. "Dekle nikoli ne izda svojih skrivnosti," je takrat komentirala ugibanja. Brooks Nader je bila sicer med letoma 2019 in 2025 poročena s poslovnežem Billyjem Hairom.

Pestro ljubezensko življenje spremlja tudi igralca Bena Afflecka, ki je srečo v zakonu kar dvakrat poskusil z glasbeno zvezdnico Jennifer Lopez, enkrat pa z igralko Jennifer Garner, s katero sta bila poročena deset let in imela tri otroke. Njegova burna romanca z J. Lo se je v začetku tisočletja končala po dvoletni zvezi, v kateri sta se tudi zaročila, v drugo pa sta le prišla do oltarja, a sta se dve leti kasneje ločila. Kljub vsemu ostajata v prijateljskih odnosih.

Ben Affleck Brooks Nader odnos zveza

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rok1211
25. 01. 2026 13.58
še kako ji šprica tam spodaj ob njem, kot šampanjec
Odgovori
0 0
bibaleze
