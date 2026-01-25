Manekenka naslovila govorice o zvezi z Benom Affleckom

Manekenka in televizijska osebnost Brooks Nader se je odzvala na govorice, da se je romantično zapletla z igralcem Benom Affleckom . Potem ko je tabloidni profil Deuxmoi na Instagramu zatrdil, da se med zvezdnikoma nekaj plete, je 28-letnica v komentarju pod objavo zapisala: "Nikoli v življenju ga nisem srečala."

Vse od nastopa v ameriški različici šova Zvezde plešejo, kjer se je zapletla s svojim soplesalcem Glebom Savchenkom, ljubezensko življenje manekenke polni strani ameriških medijev. Med drugim so jo v preteklosti istočasno povezovali s teniškima asoma Jannikom Sinnerjem in Carlosom Alcarazom. "Dekle nikoli ne izda svojih skrivnosti," je takrat komentirala ugibanja. Brooks Nader je bila sicer med letoma 2019 in 2025 poročena s poslovnežem Billyjem Hairom.

Pestro ljubezensko življenje spremlja tudi igralca Bena Afflecka, ki je srečo v zakonu kar dvakrat poskusil z glasbeno zvezdnico Jennifer Lopez, enkrat pa z igralko Jennifer Garner, s katero sta bila poročena deset let in imela tri otroke. Njegova burna romanca z J. Lo se je v začetku tisočletja končala po dvoletni zvezi, v kateri sta se tudi zaročila, v drugo pa sta le prišla do oltarja, a sta se dve leti kasneje ločila. Kljub vsemu ostajata v prijateljskih odnosih.