Manekenka o zvezi z Amber Heard: Johnny je bil noro ljubosumen

Manekenka Cara Delevingne je v podkastu Louisa Therouxa potrdila, da sta bili z Amber Heard v romantičnem razmerju po tem, ko se je igralka ločila od Johnnyja Deppa. Manekenka je v podkastu razkrila, da čeprav se med njima v času odmevnega zakona med Amber in Johnnyjem ni nič dogajalo, je bil zvezdnik franšize Pirati s Karibov vseeno "noro ljubosumen".

Cara Delevingne in Amber Heard FOTO: Profimedia

Delevingne je poudarila, da sta bili s Heard dolga leta prijateljici in da sta se romantično zapletli šele, ko je bila igralka v ločitvenem postopku. Ob tem je Angležinja pripomnila, da se je Heard takrat zapletala tudi z drugimi - tudi z najbogatejšim Zemljanom Elonom Muskom. Spomnimo, kmalu po tem, ko sta Musk in Heard avgusta 2017 končala razmerje, je igralka decembra 2018 napisala kolumno za The Washington Post, v kateri je trdila, da je bila žrtev družinskega nasilja. Nato je marca 2019 Depp zaradi članka tožil svojo bivšo ženo zaradi obrekovanja. Tri leta pozneje, aprila 2022, se je pred očmi javnosti začel odmevni sodni postopek. Med kontroverznim šesttedenskim sojenjem sta se Depp in Heard drug drugega obtoževala fizične, čustvene in duševne zlorabe.

Cara Delevingne in Amber Heard FOTO: Profimedia

Porota je na koncu za odgovorno spoznala igralko in ji naložila plačilo odškodnine v višini dobrih 10 milijonov dolarjev. Deppu so naročili, naj plača dva milijona dolarjev odškodnine, saj je igralka v svoji protitožbi dobila eno od treh točk obtožnice. Igralca sta se na razsodbo pritožila, kasneje pa sta se dogovorila o poravnavi, v kateri je Amber Johnnyju plačala milijon dolarjev, ta pa je znesek daroval v dobrodelne namene. Amber Heard se je kasneje umaknila iz Hollywooda in s tremi otroki novo življenje začela v Španiji. Depp se je medtem vrnil na velika platna. Tudi manekenka Cara Delevingne je v zadnjih letih doživela marsikaj, od težav s prepovedanimi substancami do zdravstvenih zapletov. Po okrevanju se je podala v glasbene vode.