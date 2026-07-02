Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Manekenka o zvezi z Amber Heard: Johnny je bil noro ljubosumen

Los Angeles, 02. 07. 2026 10.53 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Cara Delevingne, Johnny Depp, Amber Heard

Po letih ugibanj je manekenka Cara Delevingne potrdila, da se je med njo in igralko Amber Heard pletlo več, kot le prijateljstvo. V svežem intervjuju je spregovorila o njunem odnosu in razkrila, da je bil Depp nanju "noro ljubosumen". Delevingne je sicer poudarila, da sta se s Heard romantično zapletli šele, ko je bila igralka v ločitvenem postopku.

Manekenka Cara Delevingne je v podkastu Louisa Therouxa potrdila, da sta bili z Amber Heard v romantičnem razmerju po tem, ko se je igralka ločila od Johnnyja Deppa. Manekenka je v podkastu razkrila, da čeprav se med njima v času odmevnega zakona med Amber in Johnnyjem ni nič dogajalo, je bil zvezdnik franšize Pirati s Karibov vseeno "noro ljubosumen".

Cara Delevingne in Amber Heard
Cara Delevingne in Amber Heard
FOTO: Profimedia

Delevingne je poudarila, da sta bili s Heard dolga leta prijateljici in da sta se romantično zapletli šele, ko je bila igralka v ločitvenem postopku. Ob tem je Angležinja pripomnila, da se je Heard takrat zapletala tudi z drugimi - tudi z najbogatejšim Zemljanom Elonom Muskom.

Spomnimo, kmalu po tem, ko sta Musk in Heard avgusta 2017 končala razmerje, je igralka decembra 2018 napisala kolumno za The Washington Post, v kateri je trdila, da je bila žrtev družinskega nasilja. Nato je marca 2019 Depp zaradi članka tožil svojo bivšo ženo zaradi obrekovanja. Tri leta pozneje, aprila 2022, se je pred očmi javnosti začel odmevni sodni postopek. Med kontroverznim šesttedenskim sojenjem sta se Depp in Heard drug drugega obtoževala fizične, čustvene in duševne zlorabe.

Cara Delevingne in Amber Heard
Cara Delevingne in Amber Heard
FOTO: Profimedia

Porota je na koncu za odgovorno spoznala igralko in ji naložila plačilo odškodnine v višini dobrih 10 milijonov dolarjev. Deppu so naročili, naj plača dva milijona dolarjev odškodnine, saj je igralka v svoji protitožbi dobila eno od treh točk obtožnice. Igralca sta se na razsodbo pritožila, kasneje pa sta se dogovorila o poravnavi, v kateri je Amber Johnnyju plačala milijon dolarjev, ta pa je znesek daroval v dobrodelne namene. 

Amber Heard se je kasneje umaknila iz Hollywooda in s tremi otroki novo življenje začela v Španiji. Depp se je medtem vrnil na velika platna. Tudi manekenka Cara Delevingne je v zadnjih letih doživela marsikaj, od težav s prepovedanimi substancami do zdravstvenih zapletov. Po okrevanju se je podala v glasbene vode.

Razlagalnik

Louis Theroux je priznan britanski dokumentarist, novinar in pisatelj, ki je svetovno slavo dosegel s svojimi dokumentarnimi serijami za BBC. V njih pogosto raziskuje nenavadne subkulture, kontroverzne skupnosti ali posameznike z obrobja družbe. Njegov slog intervjuvanja je znan po tem, da je neposreden, a hkrati empatičen in nevsiljiv, kar sogovornike pogosto spodbudi k bolj odkritim in osebnim izpovedim.

The Washington Post je eden najvplivnejših in najstarejših ameriških dnevnih časopisov s sedežem v Washingtonu, D.C. Ustanovljen je bil leta 1877 in je svetovno znan po svojem poglobljenem raziskovalnem novinarstvu, zlasti na področju ameriške politike, nacionalne varnosti in družbenih vprašanj. Časopis je igral ključno vlogo pri razkritju afere Watergate v 70. letih prejšnjega stoletja, kar ga je utrdilo kot enega vodilnih medijev za spremljanje delovanja oblasti.

Elon Musk je južnoafriško-ameriški podjetnik in vizionar, ki je postal eden najbogatejših in najvplivnejših ljudi na svetu. Znan je kot ustanovitelj ali ključni investitor v podjetjih, kot so SpaceX, ki razvija tehnologijo za raziskovanje vesolja, Tesla, ki je revolucionirala trg električnih avtomobilov, ter Neuralink in The Boring Company. Poleg tehnoloških dosežkov je pogosto v središču pozornosti zaradi svojih nekonvencionalnih javnih nastopov, vpliva na trge kriptovalut in nakupa družbenega omrežja X (prej Twitter).

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Cara Delevingne Johnny Depp Amber Heard zveza ločitev

'Hvala, ker ste majhno državo postavili v središče sveta'

24ur.com Nekdanja odvetnica Johnnyja Deppa o njunem odnosu: Je čudovita oseba
24ur.com Johnny Depp: Amber Heard se je z mano poročila zaradi kariere
24ur.com Odvetnica Johnnyja Deppa še vedno ohranja stik z zvezdnikom
24ur.com Amber Heard priznala, da še vedno ljubi Johnnyja Deppa
Zadovoljna.si Po ločitvi naj bi se objemal s to lepotico
24ur.com Prva žena Johnnyja Deppa o Amber Heard: Žal mi je bilo zanj
Moskisvet.com V ta seksi lik se je prelevila Amber Heard in izpolnila spolne fantazije Muska
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Noč Modrijanov skriva posebno zgodbo, ki sega daleč onkraj glasbe
Zakaj sta si sorojenca lahko tako različna, čeprav imata iste starše?
Zakaj sta si sorojenca lahko tako različna, čeprav imata iste starše?
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
Vse več žensk ziba po 40. letu: zakaj se starost prvorodk zvišuje?
Vse več žensk ziba po 40. letu: zakaj se starost prvorodk zvišuje?
zadovoljna
Portal
Najlepši poročni utrinki znanega slovenskega para ob obletnici ganili sledilce
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Dnevni horoskop: Ovni si želijo sprememb, biki morajo biti potrpežljivi
Dnevni horoskop: Ovni si želijo sprememb, biki morajo biti potrpežljivi
Slovenka prevozila skoraj 3000 kilometrov po Črni gori: 'Takoj bi šla še enkrat'
Slovenka prevozila skoraj 3000 kilometrov po Črni gori: 'Takoj bi šla še enkrat'
vizita
Portal
Formula 3-2-1 za kurjenje maščob: ni treba trenirati bolj intenzivno, temveč pametneje
Močni zavezniki proti tihemu morilcu: kaj so visoki trigliceridi in kako jih znižati
Močni zavezniki proti tihemu morilcu: kaj so visoki trigliceridi in kako jih znižati
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
Strokovnjakinja razkrila presenetljive, a učinkovite trike za hlajanje
Strokovnjakinja razkrila presenetljive, a učinkovite trike za hlajanje
cekin
Portal
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
moskisvet
Portal
Najbolj zaželeni moški na svetu: 31-letni milijarder znova samski
Hrvaška sobarica razkrila najhujšo izkušnjo: "Ko sem odprla hladilnik, sem ostala brez besed"
Hrvaška sobarica razkrila najhujšo izkušnjo: "Ko sem odprla hladilnik, sem ostala brez besed"
Svet diska je izgubil legendo: umrl Victor Willis iz Village People
Svet diska je izgubil legendo: umrl Victor Willis iz Village People
Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?
Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?
dominvrt
Portal
Tako naredite več škode kot koristi
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
Nizkokalorično živilo, ki bi ga morali jesti vse poletje
Nizkokalorično živilo, ki bi ga morali jesti vse poletje
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
voyo
Portal
Sandokan
Truplo
Truplo
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763