Manekenka Olivia Culpo pričakuje drugega otroka

Olivia Culpo in njen mož Christian McCaffrey pričakujeta drugega otroka. Veselo novico sta sporočila na zvezdničin 34. rojstni dan s skupno objavo na družbenem omrežju. "Najboljše rojstnodnevno darilo. Na poti je drugi otrok," je ob družinskih fotografijah zapisala manekenka.
Na fotografijah zakonca skupaj s hčerko Colette uživata na družinskem pikniku v naravi, vplivnica pa je pokazala tudi nosečniški trebušček in posnetke ultrazvoka dojenčka. Kmalu po objavi so se med komentarji s čestitkami oglasili številni sledilci, med njimi tudi manekenkine zvezdniške prijateljice, kot so Sofia Richie, Olivia Munn in Brooks Nader.
Vplivnica in igralec ameriškega nogometa sta postala par leta 2019, zaročila pa sta se štiri leta pozneje. Junija 2024 sta se poročila, julija lani pa sta se razveselila prvorojenke.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.