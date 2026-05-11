Tuja scena

Manekenka Olivia Culpo pričakuje drugega otroka

Los Angeles, 11. 05. 2026 14.53 pred 44 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Olivia Culpo

Nekdanja miss Universe Olivia Culpo bo postala še drugič mama. 34-letna vplivnica je veselo novico sporočila na svoj rojstni dan z objavo na družbenem omrežju, kjer je delila družinske fotografije, na katerih je pokazala svoj nosečniški trebušček.

Olivia Culpo in njen mož Christian McCaffrey pričakujeta drugega otroka. Veselo novico sta sporočila na zvezdničin 34. rojstni dan s skupno objavo na družbenem omrežju. "Najboljše rojstnodnevno darilo. Na poti je drugi otrok," je ob družinskih fotografijah zapisala manekenka.

Na fotografijah zakonca skupaj s hčerko Colette uživata na družinskem pikniku v naravi, vplivnica pa je pokazala tudi nosečniški trebušček in posnetke ultrazvoka dojenčka. Kmalu po objavi so se med komentarji s čestitkami oglasili številni sledilci, med njimi tudi manekenkine zvezdniške prijateljice, kot so Sofia Richie, Olivia Munn in Brooks Nader.

Vplivnica in igralec ameriškega nogometa sta postala par leta 2019, zaročila pa sta se štiri leta pozneje. Junija 2024 sta se poročila, julija lani pa sta se razveselila prvorojenke.

jurist
11. 05. 2026 15.37
zakaj se vse te manekenke, ko postanejo noseče držijo za trebuh kot da je to hudo trpljenje in bolečina...
