Manekenka Olivia Culpo pričakuje drugega otroka

Olivia Culpo in njen mož Christian McCaffrey pričakujeta drugega otroka. Veselo novico sta sporočila na zvezdničin 34. rojstni dan s skupno objavo na družbenem omrežju. "Najboljše rojstnodnevno darilo. Na poti je drugi otrok," je ob družinskih fotografijah zapisala manekenka.

Na fotografijah zakonca skupaj s hčerko Colette uživata na družinskem pikniku v naravi, vplivnica pa je pokazala tudi nosečniški trebušček in posnetke ultrazvoka dojenčka. Kmalu po objavi so se med komentarji s čestitkami oglasili številni sledilci, med njimi tudi manekenkine zvezdniške prijateljice, kot so Sofia Richie, Olivia Munn in Brooks Nader.