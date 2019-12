Manekenka opozorila na kršenje človekovih pravic v Savdski Arabiji

Pretekli konec tedna se je več vplivnežev znašlo pod plazom kritik, ker so promovirali MDL Beast glasbeni festival v Riadu, Savdski Arabiji, poroča Metro.co.uk, kjer so pojasnili, da je država s plačanimi objavami želela popraviti svojo podobo, ki se je skrhala zaradi kršenja človekovih pravic in zaradi umora novinarja Džamala Hašokdžija leta 2018.

"Savdska Arabija porablja milijarde, da bi spremenila svojo podobo na zahodu, vendar je to zagotovo najdražja kampanja do zdaj," so bili kritični administratorji Instagram profila Diet Prada, kjer so med drugim še zapisali, da bi med gosti morala biti tudi 28-letna manekenka Emily Ratajkowski, ki pa je vabilo na promocijsko kampanjo zavrnila. Razkrili so, je s tem želela opozoriti na krivice, ki se dogajajo znotraj države. "Zame je zelo pomembno, da jasno pokažem svojo podporo pravicam žensk, LGBT skupnosti, svobodi izražanja in svobodi tiska," je manekanka dejala za omenjeni Instagram profil. "Upam, da bodo s tem več pozornosti dobile krivice, ki se tam dogajajo,"so se še glasile manekenkine besede.