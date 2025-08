Manekenka Padma Lakshmi navdušila z izklesano postavo

Sledilce je močno navdušila njena brezhibna postava. "O moj bog! Padma je z leti vedno boljša. Brezhibna," se je oglasil sledilec, drugi pa je dejal: "Vedno sem mislil, da so sončni zahodi najlepši prizor, zdaj vem, da obstajajo boljši ..."

Manekenka je pred kratkim za Forbes dejala, da se kljub spremembam v svojem telesu počuti udobno."Ker živimo dlje in bolj polno življenje, si želimo s staranjem izgledati odlično," je povedala in dodala: "Nočem izgledati kot 23-letnica, želim izgledati kot najboljša različica sebe."

V intervjuju za Page Six Style je ponosna mati priznala, da ji leta niso vzela samozavesti. "Zdaj sem bolj samozavestna. Fizično in drugače," je dejala in dodala: "In nikoli se ne bi vrnila v svoja dvajseta, četudi bi to pomenilo, da imam bolj fit, vitkejšo, napeto in visoko postavo. Veste, zdaj izgledam v redu!"