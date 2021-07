Manekenka Paulina Porizkova in scenarist Aaron Sorkin sta se razšla

Paulina Porizkova in Aaron Sorkin

Manekenka Paulina Porizkova je na Instagramu sporočila, da se je razšla z režiserjem Aaronom Sorkinom . Objavila je paparaci fotografijo, na kateri se s skupaj sprehajata, na njo pa prilepila emotikon strtega srca. "Tako sem hvaležna za njegovo prisotnost v mojem življenju. Pomagal mi je, da sem se pozdravila in se ponovno postavila na noge. Morda ni boljšega moškega, ni moškega, ki bi bil tako resnično 'dober.' Je briljanten in duhovit ter smešen in seksi," je iskreno zapisala Paulina pod fotografijo in dodala: "Ampak ni važno, kako močno si želiva biti ptici iz perja – še vedno sva raca in gos."

Novica, da sta češka manekenka in scenarist številnih filmskih uspešnic (Zadnji dobri možje, Socialno omrežje, Steve Jobs) v razmerju, je v javnost prišla aprila, ko je vir blizu para za ameriški tabloid povedal, da se "že nekaj mesecev na skrivaj sestajata". Razmerje sta nekaj dni kasneje uradno potrdila, ko sta se skupaj udeležila podelitve oskarjev. Tudi takrat je svoje občutke Paulina delila s sledilci na Instagramu: "Intimnost samega prostora je bila čudovita, vendar je bilo zaradi prezračevanja tudi zelo hladno. Kar pa sploh ni slabo, saj mi je dalo še dodaten razlog, da se bolj privijem k svojemu partnerju, ki me je grel celo noč." Na koncu se je še pošalila, da je v Dolce & Gabbana obleki na podelitvi izgledala kot zlati kipec v ženski obliki. "Mislila sem si, da v primeru, če Aaron ne zmaga, bo lahko vseeno vzel enega domov," kar pa se je tudi zgodilo, saj Aaron oskarja ni prejel, je pa domov pospremil Porizkovo.

Paulina se je leta 1989 poročila s pevcem Ricom Ocasekom, ko je bila stara 24 let, on pa 45. V zakonu sta se jima rodila dva sinova, Jonathan in Oliver. Leta 2017 sta naznanila, da sta se sporazumno razšla, dve leti kasneje pa je Ric umrl v 76. letu starosti.

Tudi Aaron je ločenec, ki je bil devet let poročen z Julio Bingham, s katero ima 20-letno hčer Roxie. Po ločitvi leta 2005 je bil nekaj let v zvezi z broadwaysko zvezdo Kristin Chenoweth, povezovali pa so ga tudi z zvezdnico serije Seks v mestu, Kristin Davis.