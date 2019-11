Manekenka pojasnila, zakaj je zagovarjala svoje razmerje z DiCapriom

Camila Morrone, izbranka Leonarda DiCapria, je konec julija letos objavila fotografije, s katerimi je zagovarjala starostno razliko med njo in slavnim igralcem. Zdaj je pojasnila, zakaj je to storila.

''O tem nisem razmišljala vnaprej ... V takšnih primerih sem precej impulzivna. Nekega jutra sem se zbudila in preletela nekatere komentarje – česar ponavadi ne počnem, ker se po takšnem branju skoraj nikoli ne počutim dobro. Ko sem videla, kaj so nekateri ljudje napisali, sem začela o tem razmišljati in nazaj sem jim sporočila tisto, kar sem si mislila: Na internetu je toliko nepotrebnega sovraštva.''Tako je za Vulturepovedala 22-letna manekenka Camila Morrone, ki je konec julija letos na svojem Instagram profilu objavila serijo fotografij, s katerimi je zagovarjala starostno razliko med njo in njenim partnerjem, 45-letnim igralcem Leonardom DiCaprijem.

Camila Morrone pojasnila, zakaj je zagovarjala starostno razliko med njo in DiCaprijem. FOTO: Profimedia

Spomnimo, o razmerjih DiCaprija je pred časom zaokrožila zanimiva statistika: igralec se je namreč v preteklosti videval s številnimi manekenkami, med katerimi pa nobena ni bila stara več kot 25 let. Takrat so v javnosti zaokrožila namigovanja, da bo Camili ob prehodu v 25. leto starosti začela 'tiktakati' ura, saj jo bo igralec najverjetneje nadomestil z novim, mlajšim dekletom. Nekateri so se v svojih komentarjih spravili tudi neposredno na Camilo in jo označili za 'povzpetnico', ki se želi na račun DiCaprijeve slave predvsem okoristiti in povzeti višje v svetu modelinga.

Leonardo DiCaprio in Camila Morrone sta v razmerju od leta 2017. FOTO: Profimedia

Ko je 22-letnica na svojem Instagram profilu delila serijo fotografij Lauren Bacall in Humphreyja Bogartater spodaj zapisala:"Ljubezen, kot je ta," je vsem komentatorjem, ki so se obregnili ob 23 let razlike med njo in DiCaprijem želela sporočiti, da je bila starostna razlika med zgoraj omenjenim legendarnim igralskim parom kar 25 let, a sta bila kljub temu v zakonu celih 12 let.

