Manekenka prvič po rojstvu tretjega otroka v javnosti

Fotografi so v objektive prvič po porodu tretjega otroka ujeli brazilsko manekenko Gisele Bündchen. Zvezdnico so ujeli med sprehodom, na katerem se ji je poleg novorojenčka pridružil še družinski pes. Pred radovednimi očmi javnosti se je 44-letnica sicer skušala skriti s pomočjo kape in sončnih očal.