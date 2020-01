Manekenka se bori za svoje življenje, potem ko je padla skozi okno

Tuji mediji poročajo, da je mlada manekenka Ksenia Puntus padla iz tretjega nadstropja, iz stanovanja, ki ga ima v lasti njen fant Andrei Bakov, ki je po pisanju medijev vnuk priznanega ruskega filmskega režiserja Nikite Mihailkova. Golo so jo v grmovju našli delavci, ki so čistili ulice, tam naj bi na mrazu ležala več ur. Dekle naj bi utrpelo hude poškodbe glave in prsnega koša, zato ni moglo pomagati policiji pri preiskavi.

Pripeljali so jo v lokalno bolnišnico, kjer so opravili dve operaciji, do nadaljnjega ostaja na intenzivni negi, so sporočili z oddelka. "Zavestna je, a težko kaj pove zaradi grde poškodbe glave," je medijem poročala njena agentka Liliya Chepigina.

Policija je sprožila kazensko preiskavo, kajti okoliščine niso jasne – je skočila sama ali jo je nekdo porinil? Trenutno ni nobenih osumljencev.

Prijateljica Alesya Kafelnikova je na spletu objavila, da se je pred padcem manekenka udeležila zabave: "Ksenia ni jemala mamil, kar pomeni, da z družino vemo, da se je zgodilo nekaj grdega," je dejala medijem: "Toda ljudje, ki so bili z njo na zabavi, vse zanikajo in vztrajajo, da so jo odpeljali domov k njenemu fantu." Medijem se je oglasila tudi njena mama, ki jim je zaupala, da je stanje hčerke zelo resno, zdravniki pa si ne upajo biti preveč optimistični.