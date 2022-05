Manekenka Shanina Shaik pričakuje prvega otroka

Avstralska zvezdnica je na družbenih omrežjih sporočila, da z izbrancem Matthewom Adesuyanom pričakuje prvega otroka. Shaikova se bo v novi vlogi preizkusila že jeseni, obenem pa je naznanila, da bo informacije in izkušnje s svoje poti do veselega trenutka z oboževalci delila v sklopu spletne oddaje.

Shanina Shaik se bo že kmalu razveselila prvega otroka. 31-letnica je na Instagramu objavila, da s fantom Matthewom Adesuyanom komaj čakata trenutek, ko bosta pozdravila prvorojenca. Avstralka je s sledilci delila nekaj fotografij, na katerih ponosno kaže svoj nosečniški trebušček , otroka pa je označila za ''novo ljubezen mojega življenja''.

Ob črno-beli fotografiji je zapisala: ''Hvala, da si me izbral za svojo mater. Želela sem te, odkar pomnim, občasno se je tudi moja potrpežljivost znašla na preizkušnji. Prišel je pravi trenutek in sedaj lahko z gotovostjo trdim, da sem pripravljena prevzeti vlogo tvoje vodnice, tvoje zaščitnice in tvoje najboljše prijateljice.'' Dolgi zapis ob sliki je nadaljevala z opisom svojih občutkov, s katerimi se srečuje med nosečnostjo: ''Pogosto me skrbi, predvsem glede tvojega počutja in razvoja. To je občutek, s katerim se nisem še nikoli srečala ... Zate bi storila vse, zate bom vse in zate bi vse žrtvovala.''

Priznala je, da bo vzor pri vzgoji iskala pri svojih starših, ki so jo veliko naučili o materinstvu: ''Vzgajati te želim tako, kot je mama vzgajala mene; da boš prijazen, skrben, pozoren in ob tem najboljša različica samega sebe. Želim te voditi k velikim sanjam in trdemu delu, da boš lahko živel s strastjo in dosegal svoje cilje, ne glede na to, kakšni bodo. Želim ti sporočiti, da lahko vedno računaš name, ne glede na to, kaj ti življenje postavi na pot.'' Zvezdnica je o sladkem pričakovanju spregovorila tudi za revijo People. Razkrila je, da otroka pričakuje v jeseni, saj je trenutno v drugem trimesečju: ''Sedaj postaja vedno težje skriti rastoči trebušček.'' Priznala je, da jo je na pregledu premagala radovednost, zato je že izvedela spol nerojenega otroka, poleg tega pa je želela čim prej nakupiti stvari zanj.

icon-expand Shanina Shaik in izbranec Matthew Adesuyan FOTO: Profimedia