Manekenka si želi, da njena hči ne bi čutila posledic ločitve

Ob približno pol leta trajajočih govoricah, da sta ruska manekenka Irina Shayk in ameriški igralec Bradley Coopertrčila ob oviro, ki je zamajala temelje njunega razmerja, so bila mnenja javnosti močno razdeljena. Nekateri so zgolj zamahnili z roko in si mislili, da gre le za lažne novice, drugi so dejali, da je bilo to le vprašanje časa, tretji pa namignili, da je vzrok njunih težav Lady Gaga. S slednjo je namreč Cooper sodeloval v filmu Zvezda je rojena, glasbenica pa se je po končanem snemanju razšla s svojim takratnim zaročencem, kar je prililo olje na ogenj govoricam, da je ravno ona jabolko spora zvezdniškega para.