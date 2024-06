Manekenka toži Filmski festival v Cannesu zaradi domnevnega napada

Ukrajinska manekenka Sawa Pontyjska, ki se je udeležila Filmskega festivala v Cannesu, je sporočila, da toži organizatorje, ker naj bi na rdeči preprogi doživela napad. Tudi ona je dejala, da se je sprla z varnostnico, nad katero sta se pritožili že pevka Kelly Rowland in igralka Massiel Taveras.

Sawa Pontyjska je v nedavni izjavi za javnost sporočila, da je bila tudi ona 'žrtev' varnostnice na Filmskem festivalu v Cannesu, nad katero sta se pritožili že pevka Kelly Rowland in Massiel Taveras. Ta naj bi tudi manekenko porivala po rdeči preprogi in jo v tako imenovanem medvedjem objemu pospremila do dvorane.

Manekenka festival toži zaradi fizičnega napada ter fizične in psihične škode, zahteva pa tudi odškodnine 92 tisoč evrov. Trdi tudi, da je bila deležna varnostničine nesramnosti in nerazumne uporabe fizične sile na premieri filma Marcello Mio.

Na premieri istega dogodka je prišlo še do incidenta s pevko in igralko Pontyjska pa je za Sky News dejala, da je varnostnica izgubila živce z njo, jo potiskala po rdeči preprogi, ko pa jo je prosila, naj ne bo nesramna, pa jo je ta zgrabila, tako da je na končala v 'medvedjem objemu', varnostnica jo je nato potisnila in manekenko odstranila z dvorane skozi zadnji izhod. Manekenka je dejala, da so ji rekli: "Zate se je Filmski festival v Cannesu zaključil." Pozneje je delila fotografijo s prazne rdeče preproge, njen spor z varnostnico pa je posnel nekdo iz občinstva, na drugih posnetkih pa razvidno, da je podobno izkušnjo z varnostnico imela tudi južnokorejska igralka Yoona Lim.

Pontyjska, ki je tudi televizijska voditeljica in je bila leta 2023 okronana za Miss Europe, je razkrila, da pripravlja skupinsko civilno tožbo, v kateri bodo sodelovale tudi ostale zvezdnice, ki so doživele podobno izkušnjo kot ona. Dodala je tudi, da je obvestila organizatorje festivala, a odziva od njih ni prejela.