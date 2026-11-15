Manekenka Tyra Banks se je razšla z dolgoletnim partnerjem: Sem samska

Tyra Banks je v intervjuju za HOT 97 potrdila, da se je razšla s partnerjem Louisom Bélangerjem-Martinom , s katerim je bila v zvezi sedem let. Zvezdnica je novico, da je samska, razkrila, ko je odgovarjala na vprašanje, kaj je bila največja lekcija, ki se je je naučila o ljubezni in razmerjih.

"To je dobro vprašanje. Najverjetneje je bila to lekcija, da ni nikoli prepozno, da začneš znova. Sedaj sem spet samska. Stara sem 52 let in nisem v zvezi. Minilo me je vse skupaj. Imam pa svojo mamo in sina, zato sem v redu. Izgubila sem ves svoj zagon. Ampak veste kaj? Ni prepozno. Spet se počutim ženstveno, hodim na zmenke. Res ni konec sveta, ker smo starejši. Sedaj res živim svojo ženstvenost," je bila iskrena manekenka.

Pozneje je v izjavi za TMZ na ulici v New Yorku dodala: "Hodim na zmenke. Lepo je biti samska. Minilo je že nekaj časa od tega." Manekenko so z Bélanger-Martinom povezovali od oktobra 2019, ko so ju dvakrat na teden opazili skupaj na večerji v eni od prestižnih restavracij.

Tyra in poslovnež o razmerju javno nista govorila, čeprav so ju v minulih letih skupaj opazili na nekaj dogodkih. Leta 2024 je zvezdnica naredila izjemo in za People razkrila, da s partnerjem živi in dela v Avstraliji.