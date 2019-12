Manekenka z zapisom na roki pokazala, kaj si misli o kontroverznem Weinsteinu

Z eksplicitnimi besedami je javnosti sporočila, kaj si misli o nedavni spravi, ki jo je dosegel osramočeni in obtoženi producent Harvey Weinsten. Spomnimo, slednji se je uspel pogoditi za spravo v višini približno 22 milijonov evrov, ki jih bo razdelil med svoje žrtve. Manekenka, ki je znana po svoji odkritosti in neposrednosti, je na svojem uradnem Instagram profilu prav tako pokazala svoj napis na roki, fotografijo pa pospremila z besedami: ''Weinstein in njegov nekdanji studio sta sklenila posel z žrtvami v višini približno 22 milijonov evrov. Weinsteinu, obtoženemu kaznivih dejanj, ki segajo od spolnih nadlegovanj do posilstev, ne bo treba priznati krivde ali plačati s svojim denarjem.''

O Harveyjevi finančni spravi z žrtvami je prvi poročal The New York Times, ki je razkril, da Harvey ne bo sam pokrival stroškov poravnave – le-to bodo prevzele različne zavarovalnice, ki predstavljajo njegov, zdaj že propadli, filmski studio Weinstein Company.