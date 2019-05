Manekenka z zgodbo 'moderne pepelke': od brezdomke do milijonarke

Odraščala je v hudi revščini, nato pa postala milijonarka. Njen nekdanji mož naj bi zaradi njene netaktnosti pristal na rehabilitaciji, sama pa je danes v razmerju z novim bogatašem, ki ga je spoznala istega leta, ko se je ločila od moža.

37-letna Natalia Vodianova je danes uspešna ruska manekenka, ki ima za seboj zakon s 50-letnim britanskim poslovnežem in milijonarjem Justinom Portmanom, danes pa je v razmerju z 41-letnim francoskim poslovnežem Antoinom Arnaultom. Njena omara je polna dizajnerskih in glamuroznih oblačil, na njenem bančnem računu pa je zavidljiv znesek, pospremljen z nekaj šestimi ničlami. A ni bilo vedno tako.

37-letna ruska manekenka nosi vzdevek 'moderna pepelka'. FOTO: Profimedia

Tuji mediji so Vodianovo označili za 'moderno pepelko', saj je njena zgodba o uspehu pospremljena z grenkim priokusom hude revščine, v kateri je v manjšem ruskem kraju Nižni Novgorod odraščala z mamo samohranilko in sestro z avtizmom. Da bi lahko preživele, je Natalia kot otrok in tudi v zgodnjih najstniških letih delala na tržnici.

Da bi z mamo samohranilko in sestro z avtizmom lahko preživele, je delala na tržnici. FOTO: Profimedia

Tam jo je še pred njenim 17 letom opazil modni agent, ki jo je potegnil v modne vode. Pri 17 se je odselila v Pariz, do svojega 20. leta pa naj bi že zaslužila približno 20 milijonov evrov. Leta 2001 je na enem slavnostnih dogodkov spoznala svojega prvega moža Justina, s katerim se je še istega leta (v osmem mesecu nosečnosti) tudi poročila. V zakonu, ki je trajal do leta 2011, sta postala starša dvema otrokoma, v javnosti pa sta vedno delovala kot srečen in usklajen par. Po ločitvi je Portman priznal, da je prestajal duševno stisko, zaradi katere je odšel na rehabilitacijo.

Natalia s prvim soprogom Justinom Portmanom FOTO: Profimedia

''Do mene se je vedla, kot da se me sramuje. Po končanem ločitvenem postopku sem odšel na rehabilitacijo. Ko sva se čez nekaj časa znova slišala, mi je dejala, da me ne pogreša in da si ne želi obuditi razmerja.'' Tako je svojo bolečino po ločitvi opisal Portman, medtem ko je Natalia po poročanju tujih medijev v tistem času že spoznala novega moškega: francoskega bogataša in poslovneža Arnaulta. V razmerju, ki naj bi trajalo že od leta 2011, sta Natalia in Antoine postala starša dvema otrokoma.