Manekenko Alessandro Ambrosio ujeli v družbi multimilijonarjevega sina

Septembra lani so tuji mediji poročali o težavah v razmerju med Alessandro in Richardom, ki sta bila v zvezi od januarja 2021. "Bila je s prijatelji in otroki, on pa je delal, zato sta se oddaljila in nekaj časa nista šla ven. Vedno ga je imela rada, zato se morda lahko dogovorita, vendar sta ločena že mesece, tako da je malo verjetno, da bi se to zgodilo," je takrat za Daily Mail povedal vir blizu nekdanjega para.