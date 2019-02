Manekenko v zadnjico ugriznila divja svinja

Njen zadnji videoposnetek, pa je v enem dnevu dobil že več kot pet milijonov všečkov. Zakaj? Ko je snemala na Bahamih je za njo prišla odrasla divja svinja in jo ugriznila v zadnjico. Manekenka je po napadu presenečeno odskočila, nato pa svojo zadnjo plat približala kameri in pokazala poškodbo od ugriza.

Michelle Lewin iz Venezuele je ena najbolj znanih fitnes trenerk na svetu, ki je v dobro formo spravila številne slavne zvezdnice. Že pred časom pa so ji mnogi nadeli vzdevek La Cuerpo (telo), svoj imperij pa si gradi predvsem na Instagramu, kjer ima več kot 13 milijonov sledilcev, vse njene objave, tako fotografije, kot videoposnetki pa dobivajo na sto tisoče ogledov.

Plavanje z divjimi svinjami je drugače priljubljena svojevrstna atrakcija na Bahamih, dotični otok, ki je poln teh živali, so tako poimenovali kar otok svinj. Bahami sicer niso njihovo naravno okolje, domneva se, da so jih že pred časom na otok pripeljali mornarji za hrano, živali pa so se zelo dobro prilagodile novemu okolju.