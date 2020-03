Manekenko povabil v Buckinghamsko palačo, kjer je sedla na kraljičin prestol

V javnost prihaja vse več podrobnosti o razvpitem življenju princa Andrewa. Po poročanju portala Sundayje član kraljeve družine želel leta 2000 očarati supermanekenko Caprice Bourretin jo zato povabil v Buckinghamsko palačo, kjer ji je dovolil sesti na kraljičin prestol. Razvpiti princ sicer v zadnjem času polni tabloide zaradi svoje preteklosti s pokojnim milijonarjem Jeffreyjem Epsteinom.

Govorice so potrdili tudi manekenkini prijatelji, ki so zaThe Sun povedali:"Dejala je, da ga je zapustila ona, ker ji ni bil prikupen. Dvakrat je obiskala Buckinghamsko palačo in enkrat se je celo usedla na kraljičin prestol."V spomin ji je Andrew celo dovolil vzeti kraljevi porcelan: "Opazila je skledo, ki ji je bila všeč in vprašala Andrewa, če bi ga lahko vzela in poslala svoji mami. Dejala je, da ji je to dovolil in mami je bilo darilo zelo všeč."