Måneskin v lateksu kritizirali Putina in se poklonili Britney Spears

Po tem, ko se je skupina ameriškemu občinstvu po zmagi na Evroviziji predstavila s priredbo uspešnice Beggin', so sedaj Italijani prisotnim na Coachelli predstavili tudi svoje preostale hite, med katerimi so največ aplavza poželi Zitti E Buoni, Mammamia in I Wanna Be Your Slave. Pevec skupine, Damiano David, pa je s preostalimi člani pripravil tudi priredbo skladbe I Wanna Be Your Dog skupine The Stooges in uspešnico Womanizer pop princese Britney Spears.

23-letni Damiano je oder zavzel v perilu iz lateksa, pred predstavitvijo najnovejše pesmi z naslovom We’re Gonna Dance on Gasoline, ki jo je skupina napisala prav v podporo Ukrajini, pa je recitiral znameniti monolog Charlieja Chaplina iz filma Veliki diktator in misel zaključil z vzklikom: "Svoboda Ukrajini, j**** Putina!"