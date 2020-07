Manjši potres v Kaliforniji prebudil zvezdnike: To je strašljivo

Nekateri zvezdniki, ki so potres čutili, so svoje misli delili na omrežju Twitter. Manekenka Chrissy Teigen je zapisala, da je potres močno čutila:''4,5?! Potres je vedno manjši, kot se zdi. Kakorkoli, Los Angeles vedno poskrbi, da je vznemirljivo, narava je tako nora!''Strinjala se je tudi resničnostna zvezdnica Khloe Kardashian: ''Uau, tole pa je bilo čutiti bolj kot potres 4,5 stopnje. Zelo strašljivo. Športni copati in svetilka so ob moji postelji.''