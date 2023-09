Manson kaznovan, ker je v snemalko pljunil in pihnil smrkelj iz nosu.

Kontroverzni zvezdnik Marilyn Manson se je moral zglasiti na sodišču v zvezdni državi New Hampshire, kjer mu je bila izrečena kazen zaradi napada na snemalko iz leta 2019. Manson bo moral opraviti 20 ur družbenokoristnega dela in plačati nekaj več kot 1300 evrov, ker je v snemalko pihnil smrkelj iz nosu ter pljunil.

Incident, ki ga je sodišče označilo za "izredno šokantnega", se je odvil 19. avgusta 2019 med Mansonovim koncertom. Po besedah policije, ki je pregledala posnetke, ki so nastali tistega večera, se je pevec približal kameri, ki jo je držala Susan Fountain, in vanjo najprej pljunil, nato pa zatisnil eno nosnico in vanjo pihnil "velik smrkelj". Policija je dodala, da je pevec nato s prstom pokazal na snemalko ter se smejal, medtem ko se je ona odmaknila.

"Še nikoli nisem bila tako ponižana," je v izjavi sodišču dejala snemalka in dodala, da se noben drug nastopajoč do nje ni tako obnašal. "To, da je vame pljunil in pihnil smrkelj, je najbolj ogabna stvar, ki jo človek lahko naredi."

Ne le denarna kazen in družbenokoristno delo, ki ga bo Manson sicer lahko opravljal v domačem Los Angelesu. Pevec bo prihodnji dve leti policijo moral obvestiti o vseh načrtovanih koncertih v zvezni državi New Hampshire, v zameno za dovoljeno nastopanje pa bo moral s potrdilom dokazati, da je do najpozneje 4. februarja prihodnje leto opravil predpisanih 20 ur družbeno koristnega dela.

Manson, čigar pravo ime je Brian Warner, je novinarjem pred sodiščem zaupal, da delo namerava opravljati z ljudmi, ki so v procesu okrevanja od različnih odvisnosti.