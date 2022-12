Mara Wilson se jo po snemanju Matilde spopadala s paničnimi napadi

V nadaljevanju je dejala, da je bilo njeno duševno zdravje najslabše, ko je bila v tretjem razredu, ko je prenehala s snemanjem filmske uspešnice. "V tretjem razredu, ko je bila moja mama bolna, sem ravno končala s snemanjem Matilde. Dobila sem panične napade glede stvari, na primer da mi bo pobegnil hrček." Dodala je, da takrat ni dejansko vedela, kaj je to panični napad. Slišala je sicer besedo anksioznost, a je ni povezala s svojim vedenjem. "Mislim, da je bilo mojo mamo strah, ker so duševne bolezni del naše družine. Prav tako je bila take vrste mama, ki ti reče, da moraš preprosto potrpeti. Dejala je zgolj: "Okej, spopadi se s tem, pojdi naprej in v redu boš." Takrat je imela raka in se je spopadala s svojimi težavami."

Mara Wilson je bila gostja v podcastu Mayim Bialik's Breakdown , ki ga ustvarja zvezdnica serije Veliki pokovci . V intervjuju je igralka, ki je uspeh požela kot otrok v filmih Matilda , Očka v krilu in Čudež na 34. ulici , spregovorila o težavah z duševnim zdravjem, s katerimi se je takrat spopadala. "Že od otroštva sem bila zelo zaskrbljena. Bala sem se smrti, bolezni, vse me je skrbelo. Čudno je bilo, ker sem bila ali zelo veder ekstrovertiran otrok ali pa sem imela napade anksioznosti," je povedala voditeljici Mayim Bialik .

Poleg paničnih napadov se je Mara takrat spopadala tudi z obsesivno kompulzivno motnjo (OKM). "Začela sem si nenehno umivati roke, tolikokrat, da so postale rdeče in razpokane. Mama mi jih je morala mazati z različnimi mazili in domačimi zdravili, da me niso tako bolele." 35-letna igralka je dodala, da je vedela, da je bilo to čudno in nekaj, kar drugi ne počnejo, zato je začela doživljati napade panike. Začela je obiskovati šolsko svetovalno službo, a pravi, da niso vedeli, kaj storiti z anksioznim otrokom. "Mislim, da danes vemo več o OKM-ju, saj je minilo 25 let. Mislim, da takrat ljudje niso imeli dovolj znanja, da bi vedeli, da se to lahko zgodi tudi otroku."

Pri 12 letih je nekdanja otroška zvezdnica začela obiskovati terapije, ki so ji pomagale, da se je v prihodnosti lažje spopadala s svojimi težavami. Prav tako je dobila ustrezno diagnozo in zdravila, ki jih jemlje še danes. "Diagnosticirali so mi resno obliko OKM. Brez tega ne bi normalno živela, diagnoza me je rešila."