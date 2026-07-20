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Tuja scena

Maraaya ob Marjetkinem rojstnem dnevu predstavljata hudomušne Rožce

Ljubljana, 20. 07. 2026 12.26 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Maraaya, Rožce.

Na Marjetkin 42. rojstni dan sta Maraaya svoje sledilce in poslušalce razveselila s prav posebnim darilom, z novo pesmijo in videospotom Rožce. Ker jima glasba pomeni največ, sta se odločila, da osebni praznik obeležita na način, ki ju najbolj zaznamuje, z glasbo.

Duo Maraaya sta skozi leta ustvarila mnogo pesmi o ljubezni, družini, življenjskih prelomnicah, minevanju in vsakdanjih trenutkih. Tokrat pa sta se lotila teme, v kateri se bo prepoznal skoraj vsak par. Pesem Rožce na simpatičen, topel in hudomušen način pripoveduje o odnosu dveh ljudi, ki se imata rada, čeprav se, tako kot vsi, kdaj znajdeta vsak na svojem bregu.

Pesem govori o tistih dneh, ko sta partnerja kot pes in mačka, kot Mars in Venera. Ko pride do nesoglasij, tišine ali drobnih zamer zaradi vsakdanjih stvari. A hkrati opominja, da za spravo pogosto niso potrebne velike besede ali draga presenečenja. Včasih zadostuje iskrena gesta, majhna pozornost ali preprost šopek rožc, nabranih iz srca.

Maraaya, Rožce.
Maraaya, Rožce.
FOTO: NEO VISUALS

"Nikoli ne zaspiva skregana"

"Rožce niso le rože. So simbol tega, da znaš stopiti korak proti drugemu, reči 'oprosti', pokazati, da ti je mar in da se kljub vsem razlikam vedno znova odločiš za ljubezen," je povedala Marjetka.

"Včasih nama kdo reče: vidva se zagotovo nikoli ne kregata. O, kako se moti. Seveda so nesoglasja del vsakega odnosa, na tebi pa je, kako se jih lotiš. Pesem dejansko opisuje, kako se midva s tem soočava. Tudi del, ki govori, da sva si obljubila, da sva si še mlada obljubila, da nikoli ne zaspiva "skregana" zaradi kakšnih nesmiselnih dnevnih prepirov, je resnična,"  pa jo je dopolnil Raay.

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Anion6anion
20. 07. 2026 14.25
Za bruhati !
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