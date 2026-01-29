Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Marc Anthony bo osmič očka

Los Angeles, 29. 01. 2026 11.47 pred 52 minutami 1 min branja 1

Avtor:
E.M.
Marc Anthony

Glasbenik Marc Anthony in manekenka Nadia Ferreira sta nedavno praznovala tretjo obletnico zakona, veselo priložnost pa sta izkoristila za naznanitev nosečnosti. Ob fotografiji Nadiinega trebuščka sta razkrila, da bo njun sin Marquito kmalu postal starejši brat. To bo že osmi otrok večkratnega dobitnika grammyja.

57-letni Marc Anthony bo zopet previjal plenice. Njegova 31 let mlajša soproga Nadia Ferreira je namreč v veselem pričakovanju. Zakonca, ki sta nedavno praznovala tretjo obletnico poroke, sta veselo novico sporočila s fotografijo na Instagramu, na kateri glasbenik in njun prvi sinček držita nosečniški trebušček svoje mame in srčne izbranke.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Veselo tretjo obletnico! Kakšno veliko darilo nama je dalo to življenje, Bog je velik. Marquito bo postal starejši brat," sta zapisala pod fotografijo. Spomnimo, to bo že osmi otrok večkratnega dobitnika grammyja, ki ima dvojčka z nekdanjo soprogo Jennifer Lopez, dva otroka z nekdanjim dekletom Debbie Rosado ter dva otroka z Miss Universe leta 1993 Dayanaro Torres. S sedanjo soprogo Nadio sta se leta 2023 razveselila Marca, ki ga ljubkovalno kličeta Marquito.

Spomnimo, 57-letni večkratni dobitnik grammyja in 26-letna nekdanja Miss Universe Paragvaja sta si večno zvestobo obljubila na zvezdniški poroki v Miamiju, kjer so med drugim bili tudi igralka Salma Hayek, zvezda Broadwaya Lin Manuel Miranda, zvezdnika latinske glasbe Luis Fonsi in Maluma ter nekdanji nogometni zvezdnik David Beckham in milijarder Carlos Slim.

Marc Anthony družina otrok Nadia Ferreira

Sydney Sweeney ustvarila perilo za 'različna telesa'

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
29. 01. 2026 12.03
vidmo da kadi
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Zvezdnik pri 57 letih osmič očka
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Slovenka slavila na enem največjih fotografskih tekmovanj
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
cekin
Portal
Ali lov na popuste res pomeni več prihranka?
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Ključna napaka, ki vas lahko stane zaposlitve
Ključna napaka, ki vas lahko stane zaposlitve
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
moskisvet
Portal
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
dominvrt
Portal
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
V senci lepih
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469