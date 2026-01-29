Marc Anthony bo osmič očka

57-letni Marc Anthony bo zopet previjal plenice. Njegova 31 let mlajša soproga Nadia Ferreira je namreč v veselem pričakovanju. Zakonca, ki sta nedavno praznovala tretjo obletnico poroke, sta veselo novico sporočila s fotografijo na Instagramu, na kateri glasbenik in njun prvi sinček držita nosečniški trebušček svoje mame in srčne izbranke.

"Veselo tretjo obletnico! Kakšno veliko darilo nama je dalo to življenje, Bog je velik. Marquito bo postal starejši brat," sta zapisala pod fotografijo. Spomnimo, to bo že osmi otrok večkratnega dobitnika grammyja, ki ima dvojčka z nekdanjo soprogo Jennifer Lopez, dva otroka z nekdanjim dekletom Debbie Rosado ter dva otroka z Miss Universe leta 1993 Dayanaro Torres. S sedanjo soprogo Nadio sta se leta 2023 razveselila Marca, ki ga ljubkovalno kličeta Marquito.

Spomnimo, 57-letni večkratni dobitnik grammyja in 26-letna nekdanja Miss Universe Paragvaja sta si večno zvestobo obljubila na zvezdniški poroki v Miamiju, kjer so med drugim bili tudi igralka Salma Hayek, zvezda Broadwaya Lin Manuel Miranda, zvezdnika latinske glasbe Luis Fonsi in Maluma ter nekdanji nogometni zvezdnik David Beckham in milijarder Carlos Slim.