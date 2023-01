Marc Anthony četrtič poročen, tokrat s 23-letno Nadio Ferreiro

Nekdanji mož Jennifer Lopez Marc Anthony se je ponovno poročil. Tokratna izbranka je 23-letna Nadia Ferriera, ki se je z zvezdnikom poročila preteklo soboto v umetniškem muzeju Perez v Miamiju. Čeprav je šlo za strogo varovano tajno slovesnost, na kateri gostje niso smeli uporabljati mobilnih telefonov, je v javnost že pred poroko prišla informacija, da je bila med povabljenimi tudi slovita J. Lo.

Preteklo soboto so poročni zvonovi že četrtič zadoneli za Marca Anthonyja. Nekdanji mož Jennifer Lopez in oče njenih otrok se je poročil z Nadio Ferreiro, ki je od zvezdnika mlajša kar 31 let. Zasebni obred je bil strogo varovan, potekal pa je v muzeju umetnosti Perez v Miamiju. Kljub tajnosti je v medijih že pred sobotno poroko završalo, da je na listi povabljenih tudi Marcova nekdanja Jennifer Lopez. Ali se je priljubljena pevka, ki se je lani poročila z igralcem Benom Affleckom, poroke tudi udeležila, ni znano.

icon-expand Marc Anthony in Nadia Ferreira FOTO: Instagram

Med svati je bilo poleg družinskih članov in prijateljev para tudi mnogo drugih svetovno znanih zvezdnikov. V zakonski stan so ju pospremili pevec Luis Fonsi, igralca Salma Hayek in Lin-Manuel Miranda, glasbeniki Marco Antonio Solís, Romeo Santos, Maluma in glasbeni producent ter ženinov brat Bigram Zayas. 54-letnik si je za priče izbral svojega brata in nogometaša Davida Beckhama ter poslovneža Carlosa Slima, 23-letna misica pa si je za družico izbrala Marío Eleno Torruco.

Na skrivni poroki, ki se je začela v večernih urah, povabljenci niso smeli uporabljati mobilnih telefonov, zato iz slovesnosti ni nobenih fotografij. Zelo varovana skrivnost je bila tudi nevestina obleka. Po poročanju El Espanola je nosila belo obleko s čipko modnega oblikovalca Galie Lahav, ženin pa klasično obleko modne hiše Dior. Obred je vodil župan Miamija Francis X Suárez.

icon-expand Marc Anthony in Jennifer Lopez FOTO: AP