Marc Anthony in žena Nadia Ferreira pokazala 9-mesečnega sina

Pevec Marc Anthony in njegova žena Nadia Ferreira sta z javnostjo delila prvo fotografijo njunega 9-mesečnega sina. Objavila sta jo na Instagramu, ob njej pa v angleščini in španščini pripisala: "Vse najboljše za 9 mesecev. Mamica in očka te imata rada!" Govorice, da sta se 55-letni pevec in 24-letna lepotna kraljica romantično zapletla, so se pojavile leta 2022, ko so ju skupaj opazili v Mehiki.