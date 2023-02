Marc Anthony in žena Nadia Ferreira pričakujeta otroka

Mladoporočenca Marc Anthony in Nadia Ferreira sta le nekaj tednov po poroki sporočila, da bosta kmalu prvič postala starša skupnega otroka. "Hvala Bogu za ta velik blagoslov v naših življenjih," je v objavi zapisal par v španščini. 23-letna manekenka in 54-letni pevec sta si pred dvema tednoma večno zvestobo obljubila v Umetnostnem muzeju na Floridi.

Na poroki so bili tudi njuni najbližji prijatelji, med njimi tudi David in Victoria Beckham, igralka Salma Hayek in pevca Lin-Manuel Miranda in Luis Fonsi. Govorice, da se zvezdnika sestajata, so se prvič pojavile, ko so ju skupaj opazili na romantičnem izletu v Mexico Cityju, glavnem mestu Mehike.