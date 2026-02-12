Marc Anthony o sporu Beckhamovih: Žalostno je, kako se stvari odvijajo

Marc Anthony je pred dnevi za Hollywood Reporter nerad spregovoril o sporu v družini Beckham. Kot je znano, je pevec tesen prijatelj nekdanjega nogometaša Davida in modne oblikovalke Victorie, pozna pa ju že iz časa, preden sta imela otroke. Prav zaradi njihovega dobrega prijateljstva je 57-letnik tudi zapel na poroki najstarejšega sina, med svojim nastopom pa naj bi pozval ženina k plesu z materjo, ki je nato postal eden od dogodkov, ki so botrovali nesoglasjem v družini.
Kot je pred mesecem na družbenem omrežju zapisal Brooklyn, je sam materin ples doživel kot neprimeren, David in Victoria pa sta se komentarja na sinove obtožbe vzdržala.
"O tem, kaj se dogaja v njihovi družini, nimam kaj povedati. So res čudovita družina. Poznam jih že iz časa, preden so se otroci sploh rodili. Sem Cruzov boter in smo si res blizu. A o tem, kaj se je zgodilo, nimam kaj povedati. Žalostno je, kako se stvari odvijajo, ampak to, kar se v javnosti dogaja, ni celotna resnica," je dejal Anthony.
Brooklyn z ženo proti staršem
Brooklyn je 19. januarja presenetil s šest strani dolgo objavo na družbenem omrežju in tako potrdil govorice, da z družino ni v najboljših odnosih. Svoje starše je obtožil, da želijo uničiti njegov zakon z Nicolo in dodal, da nima nobene želje po spravi z družino. Dotaknil se je tudi prvega poročnega plesa z nevesto, za katerega je zatrdil, da ga je, kljub temu, da so ga načrtovali več mesecev, uničila njegova mati.
"Ko je bil načrtovan moj romantični ples z ženo, me je pred 500 svati Marc Anthony poklical na oder, kjer me je čakala mati. Pred vsemi je z menoj plesala na neprimeren način. Še nikoli v življenju se nisem počutil tako neprijetno in ponižanega," je takrat zapisal Brooklyn.
Da je bila celotna situacija nerodna tudi za vse zbrane, je potrdil tudi DJ Fat Tony, ki je skrbel za zabavo na poroki. Kljub temu je zanikal nekatere govorice, da je nekdanja članica skupine Spice Girls izvajala neprimerne gibe. Dejal je, da je Marc Anthony na oder poklical najlepšo žensko v dvorani', a namesto nevestinega imena izrekel materino ime. Zaradi tega naj bi nesrečna Victoriina snaha v solzah stekla iz dvorane. David in Victoria dogodka javno nista komentirala.
Marc Anthony, rojen kot Marco Antonio Muñiz, je ameriški pevec, tekstopisec, igralec in televizijski producent. Je eden najuspešnejših izvajalcev latinskoameriške glasbe, znan predvsem po svoji uspešni karieri v žanrih salsa in latinskoameriški pop. S svojo glasbo je osvojil številne nagrade, vključno s tremi nagradami Grammy in šestimi nagradami Latin Grammy. Poleg glasbene kariere je znan tudi po svojem igralskem delu in produkciji, vključno s producentom uspešne serije 'Power'.
David Beckham je upokojeni angleški profesionalni nogometaš, ki je igral kot vezist. Velja za enega najboljših nogometašev svoje generacije in je bil kapetan angleške reprezentance. Svojo kariero je začel pri Manchester Unitedu, nato pa igral za Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan in Paris Saint-Germain. Beckham je bil znan po svoji natančnosti pri izvajanju prostih strelov in podajah, postal pa je tudi globalna ikona mode in kulture.
Victoria Beckham, rojena Adams, je angleška modna oblikovalka, poslovna ženska in nekdanja pevka. Postala je znana kot članica dekliške skupine Spice Girls, kjer je bila znana pod vzdevkom 'Posh Spice'. Po razpadu skupine se je posvetila modnemu oblikovanju in ustanovila svojo istoimensko modno znamko, ki je postala zelo uspešna in priznana v modnem svetu. Je tudi žena nekdanjega nogometaša Davida Beckhama.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.