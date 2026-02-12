Marc Anthony o sporu Beckhamovih: Žalostno je, kako se stvari odvijajo

Marc Anthony je pred dnevi za Hollywood Reporter nerad spregovoril o sporu v družini Beckham. Kot je znano, je pevec tesen prijatelj nekdanjega nogometaša Davida in modne oblikovalke Victorie, pozna pa ju že iz časa, preden sta imela otroke. Prav zaradi njihovega dobrega prijateljstva je 57-letnik tudi zapel na poroki najstarejšega sina, med svojim nastopom pa naj bi pozval ženina k plesu z materjo, ki je nato postal eden od dogodkov, ki so botrovali nesoglasjem v družini.

Marc Anthony s krščencem Cruzom Beckhamom na slovesnosti, ko je dobil svojo zvezdo na Pločniku slvnih. FOTO: Profimedia

Kot je pred mesecem na družbenem omrežju zapisal Brooklyn, je sam materin ples doživel kot neprimeren, David in Victoria pa sta se komentarja na sinove obtožbe vzdržala. "O tem, kaj se dogaja v njihovi družini, nimam kaj povedati. So res čudovita družina. Poznam jih že iz časa, preden so se otroci sploh rodili. Sem Cruzov boter in smo si res blizu. A o tem, kaj se je zgodilo, nimam kaj povedati. Žalostno je, kako se stvari odvijajo, ampak to, kar se v javnosti dogaja, ni celotna resnica," je dejal Anthony.

Brooklyn z ženo proti staršem

Brooklyn je 19. januarja presenetil s šest strani dolgo objavo na družbenem omrežju in tako potrdil govorice, da z družino ni v najboljših odnosih. Svoje starše je obtožil, da želijo uničiti njegov zakon z Nicolo in dodal, da nima nobene želje po spravi z družino. Dotaknil se je tudi prvega poročnega plesa z nevesto, za katerega je zatrdil, da ga je, kljub temu, da so ga načrtovali več mesecev, uničila njegova mati.

"Ko je bil načrtovan moj romantični ples z ženo, me je pred 500 svati Marc Anthony poklical na oder, kjer me je čakala mati. Pred vsemi je z menoj plesala na neprimeren način. Še nikoli v življenju se nisem počutil tako neprijetno in ponižanega," je takrat zapisal Brooklyn.

Da je bila celotna situacija nerodna tudi za vse zbrane, je potrdil tudi DJ Fat Tony, ki je skrbel za zabavo na poroki. Kljub temu je zanikal nekatere govorice, da je nekdanja članica skupine Spice Girls izvajala neprimerne gibe. Dejal je, da je Marc Anthony na oder poklical najlepšo žensko v dvorani', a namesto nevestinega imena izrekel materino ime. Zaradi tega naj bi nesrečna Victoriina snaha v solzah stekla iz dvorane. David in Victoria dogodka javno nista komentirala.