Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Marc Anthony o sporu Beckhamovih: Žalostno je, kako se stvari odvijajo

Los Angeles, 12. 02. 2026 10.06 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Marc Anthony in David Beckham

Pevec Marc Anthony je družinski spor Beckhamovih označil za zelo nesrečno stvar in dodal, da vse skupaj ni čisto tako, kot se zdi v javnosti. 57-letnik je sicer tesen družinski prijatelj, leta 2022 pa je zapel tudi na poroki Brooklyna in Nicole Peltz.

Marc Anthony je pred dnevi za Hollywood Reporter nerad spregovoril o sporu v družini Beckham. Kot je znano, je pevec tesen prijatelj nekdanjega nogometaša Davida in modne oblikovalke Victorie, pozna pa ju že iz časa, preden sta imela otroke. Prav zaradi njihovega dobrega prijateljstva je 57-letnik tudi zapel na poroki najstarejšega sina, med svojim nastopom pa naj bi pozval ženina k plesu z materjo, ki je nato postal eden od dogodkov, ki so botrovali nesoglasjem v družini.

Marc Anthony s krščencem Cruzom Beckhamom na slovesnosti, ko je dobil svojo zvezdo na Pločniku slvnih.
Marc Anthony s krščencem Cruzom Beckhamom na slovesnosti, ko je dobil svojo zvezdo na Pločniku slvnih.
FOTO: Profimedia

Kot je pred mesecem na družbenem omrežju zapisal Brooklyn, je sam materin ples doživel kot neprimeren, David in Victoria pa sta se komentarja na sinove obtožbe vzdržala.

"O tem, kaj se dogaja v njihovi družini, nimam kaj povedati. So res čudovita družina. Poznam jih že iz časa, preden so se otroci sploh rodili. Sem Cruzov boter in smo si res blizu. A o tem, kaj se je zgodilo, nimam kaj povedati. Žalostno je, kako se stvari odvijajo, ampak to, kar se v javnosti dogaja, ni celotna resnica," je dejal Anthony.

Brooklyn z ženo proti staršem

Brooklyn je 19. januarja presenetil s šest strani dolgo objavo na družbenem omrežju in tako potrdil govorice, da z družino ni v najboljših odnosih. Svoje starše je obtožil, da želijo uničiti njegov zakon z Nicolo in dodal, da nima nobene želje po spravi z družino. Dotaknil se je tudi prvega poročnega plesa z nevesto, za katerega je zatrdil, da ga je, kljub temu, da so ga načrtovali več mesecev, uničila njegova mati.

Preberi še Je za dramo na poroki Brooklyna Beckhama kriv Marc Anthony?

"Ko je bil načrtovan moj romantični ples z ženo, me je pred 500 svati Marc Anthony poklical na oder, kjer me je čakala mati. Pred vsemi je z menoj plesala na neprimeren način. Še nikoli v življenju se nisem počutil tako neprijetno in ponižanega," je takrat zapisal Brooklyn.

Preberi še Brooklyn Beckham prekinil molk in močno udaril po svojih starših

Da je bila celotna situacija nerodna tudi za vse zbrane, je potrdil tudi DJ Fat Tony, ki je skrbel za zabavo na poroki. Kljub temu je zanikal nekatere govorice, da je nekdanja članica skupine Spice Girls izvajala neprimerne gibe. Dejal je, da je Marc Anthony na oder poklical najlepšo žensko v dvorani', a namesto nevestinega imena izrekel materino ime. Zaradi tega naj bi nesrečna Victoriina snaha v solzah stekla iz dvorane. David in Victoria dogodka javno nista komentirala.

Razlagalnik

Marc Anthony, rojen kot Marco Antonio Muñiz, je ameriški pevec, tekstopisec, igralec in televizijski producent. Je eden najuspešnejših izvajalcev latinskoameriške glasbe, znan predvsem po svoji uspešni karieri v žanrih salsa in latinskoameriški pop. S svojo glasbo je osvojil številne nagrade, vključno s tremi nagradami Grammy in šestimi nagradami Latin Grammy. Poleg glasbene kariere je znan tudi po svojem igralskem delu in produkciji, vključno s producentom uspešne serije 'Power'.

David Beckham je upokojeni angleški profesionalni nogometaš, ki je igral kot vezist. Velja za enega najboljših nogometašev svoje generacije in je bil kapetan angleške reprezentance. Svojo kariero je začel pri Manchester Unitedu, nato pa igral za Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan in Paris Saint-Germain. Beckham je bil znan po svoji natančnosti pri izvajanju prostih strelov in podajah, postal pa je tudi globalna ikona mode in kulture.

Victoria Beckham, rojena Adams, je angleška modna oblikovalka, poslovna ženska in nekdanja pevka. Postala je znana kot članica dekliške skupine Spice Girls, kjer je bila znana pod vzdevkom 'Posh Spice'. Po razpadu skupine se je posvetila modnemu oblikovanju in ustanovila svojo istoimensko modno znamko, ki je postala zelo uspešna in priznana v modnem svetu. Je tudi žena nekdanjega nogometaša Davida Beckhama.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
marc anthony beckhamovi družinski prijatelji spor pevec

Jennifer Aniston dopolnila 57 let: Vse najboljše, moja ljubezen

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Prekinila tišino: Govorice o ločitvi in resnica o zakonu
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Za seboj pustil šest otrok
Za seboj pustil šest otrok
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
vizita
Portal
3 znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
Moški, bodite pozorni na to tveganje
Moški, bodite pozorni na to tveganje
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
cekin
Portal
Za toliko se bo letos zvišal regres
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
moskisvet
Portal
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Umrl je igralec, ki smo ga vsi dobro poznali
Umrl je igralec, ki smo ga vsi dobro poznali
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
dominvrt
Portal
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
10 imen za pse s čudovitim pomenom
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Značilne jedi, ki se pripravljajo na debeli četrtek
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitra sladica v kozarcu za posebne trenutke
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
voyo
Portal
Ukradeno življenje
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534