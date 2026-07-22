Marc Anthony se je razveselil svojega osmega otroka

Marc Anthony je osmič postal očka. Z ženo Nadio Ferreiro sta se razveselila deklice, ki sta ji izbrala ime Myla. Veselo novico o širitvi družine sta zakonca objavila na Instagramu, priložila pa sta tudi prve utrinke z novorojenčico. "Kakšen ogromen blagoslov je, da lahko z vsemi vami delimo novico o prihodu naše dragocene Myle. Ne morete si predstavljati, kakšna sreča vlada pri nas doma – smo v sedmih nebesih," sta zapisala ponosna starša.
Deklica se je rodila kot njun drugi skupni otrok. Veselo novico, da bo njun starejši sin Marc Jr., ki se je rodil junija leta 2023, postal starejši bratec, sta zvezdnika sporočila januarja, ko sta praznovala tretjo obletnico poroke. Manekenka, ki je od svojega soproga mlajša kar 31 let, je ves čas nosečnosti redno objavljala utrinke, da bosta po sinu dobila še hčerkico, pa je razkrila marca, ko je pozirala z rožnatimi copatki.
Slavni pevec ima otroke iz več zvez, med prvorojenko in zadnjo hčerko pa je kar 32 let razlike. Z Debbie Rosado ima hčerko Arianno in posvojenega sina Chasea, iz zakona z Dayanaro Torres pa sinova Cristiana in Ryana. Javnost je seveda najbolj zanimala njegova zveza z Jennifer Lopez, s katero ima 18-letna dvojčka, Emmo in Maxxa. Dolgo je veljal za očeta, ki je redno prisoten v življenju svojih otrok, nedavno pa je zamudil maturo svojih dvojčkov, na javne kritike na račun svoje odsotnosti na tako pomembnem dogodku pa se ni odzval.
Marc Anthony je eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih latinskoameriških glasbenikov vseh časov. Znan je predvsem po svojem izjemnem vokalu in mojstrskem izvajanju salse, s čimer je pomembno prispeval k popularizaciji latinskoameriške glasbe na svetovni ravni. Poleg salse se je uspešno preizkusil tudi v pop glasbi in baladah, za svoje delo pa je prejel številne prestižne nagrade, vključno z več nagradami grammy in latinski grammy, kar ga uvršča med glasbene legende.
Nadia Ferreira je paragvajska manekenka in poslovna ženska, ki je svetovno pozornost pritegnila leta 2021, ko je na lepotnem izboru za Miss Universe zastopala Paragvaj in se uvrstila na visoko drugo mesto. Njen uspeh na tem tekmovanju ji je odprl vrata v svet visoke mode, kjer je sodelovala z mnogimi priznanimi oblikovalci in se pojavila na modnih pistah po vsem svetu, s čimer je postala ena najbolj znanih paragvajskih osebnosti v mednarodnem prostoru.
Instagram je ena izmed najbolj priljubljenih spletnih platform za deljenje fotografij in videoposnetkov na svetu. Ustanovljena je bila leta 2010 in uporabnikom omogoča, da s pomočjo različnih filtrov in orodij za urejanje vizualno komunicirajo s svojimi sledilci. Danes platforma služi kot pomembno orodje za osebno izražanje, trženje blagovnih znamk ter kot primarni kanal, prek katerega slavne osebnosti neposredno obveščajo javnost o pomembnih življenjskih dogodkih, s čimer zmanjšujejo potrebo po posredovanju tradicionalnih medijev.
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