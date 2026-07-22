Marc Anthony se je razveselil svojega osmega otroka

Marc Anthony je osmič postal očka. Z ženo Nadio Ferreiro sta se razveselila deklice, ki sta ji izbrala ime Myla. Veselo novico o širitvi družine sta zakonca objavila na Instagramu, priložila pa sta tudi prve utrinke z novorojenčico. "Kakšen ogromen blagoslov je, da lahko z vsemi vami delimo novico o prihodu naše dragocene Myle. Ne morete si predstavljati, kakšna sreča vlada pri nas doma – smo v sedmih nebesih," sta zapisala ponosna starša.

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Deklica se je rodila kot njun drugi skupni otrok. Veselo novico, da bo njun starejši sin Marc Jr., ki se je rodil junija leta 2023, postal starejši bratec, sta zvezdnika sporočila januarja, ko sta praznovala tretjo obletnico poroke. Manekenka, ki je od svojega soproga mlajša kar 31 let, je ves čas nosečnosti redno objavljala utrinke, da bosta po sinu dobila še hčerkico, pa je razkrila marca, ko je pozirala z rožnatimi copatki.

Slavni pevec ima otroke iz več zvez, med prvorojenko in zadnjo hčerko pa je kar 32 let razlike. Z Debbie Rosado ima hčerko Arianno in posvojenega sina Chasea, iz zakona z Dayanaro Torres pa sinova Cristiana in Ryana. Javnost je seveda najbolj zanimala njegova zveza z Jennifer Lopez, s katero ima 18-letna dvojčka, Emmo in Maxxa. Dolgo je veljal za očeta, ki je redno prisoten v življenju svojih otrok, nedavno pa je zamudil maturo svojih dvojčkov, na javne kritike na račun svoje odsotnosti na tako pomembnem dogodku pa se ni odzval.